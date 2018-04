Villaggio Coldiretti a Bari L'impegno etico solidale

L'asse socio-politico tra il Piemonte e la Sardegna ha radici antiche. Una relazione rafforzata nel periodo regale sabaudo, che si rinnova nel tempo e che trova una moderna declinazione nell'impegno della Biraghi spa (azienda Piemontese) a sostegno dei produttori sardi di 'pecorino romano', attraverso un accordo con Coldiretti Sardegna.





Il progetto è stato presentato all’evento organizzato dagli allevatori di Coldiretti a Bari, che per tre giorni allestito un vero e proprio “villaggio” dei contadini nella zona del Lungomare Imperatore Augusto. Un evento che ha fatto registrare un’affluenza record (oltre 600mila visitatori), dopo il grande successo avuto nei mesi scorsi a Milano (con oltre 700 mila visitatori) e a Napoli,

Occasione per rilanciare l’iniziativa del “Pecorino Etico Solidale”, frutto dell’accordo di filiera tra industria e agricoltura - Biraghi Spa e Coldiretti Sardegna - anche per fornire, a un anno dal lancio, i dati relativi al trend di questo progetto, che sostiene i pastori garantendo un prezzo di acquisto equo della materia prima, compatibile con i costi di produzione alla stalla.





Analisi e confronto al centro del workshop della Biraghi Spa, azienda piemontese che dal 1934 rappresenta l’eccellenza nella tradizione casearia italiana, condotto da Luca Saba (Direttore di Coldiretti Sardegna) e Claudio Testa (Direttore Marketing Biraghi Spa).

La partecipazione all’evento, organizzato da Coldiretti, ha dato modo all’azienda di Cavallermaggiore (CN) di presentare anche in Puglia due prodotti d’eccellenza del nostro Paese, sia per qualità sia per gusto: il “Pecorino Etico Solidale”, frutto dell’accordo di filiera tra industria (Biraghi Spa) e agricoltura (Coldiretti Sardegna) per sostenere i pastori garantendo un prezzo di acquisto equo della materia prima - e il Gorgonzola DOP Selezione Biraghi, uno dei prodotti di punta dell’azienda fatto con latte 100% cuneese.

Prodotti, entrambi, che si prestano allo stimolo per contaminazioni di qualità - sia territoriali che estro creativo in cucina - per esaltare e valorizzare le tradizioni eno-gastronomiche del triangolo Puglia-Sardegna-Piemonte. Contaminazioni trasversali e di qualità tra la Puglia autoctona delle semole e farine Casillo, quella della pasta Granoro e del pomodorino salsato di Lesina dell'Agricola Turco, esaltati dal pecorino romano di Sardegna "etico e solidale" della piemontese Biraghi, rigorosamente accompagnati da corposo Nero di Troia. In pratica, l'Italia che continua 'cantarsi e unirsi', sedendosi a tavola in compagnia!





A un anno dal lancio del “Pecorino Etico Solidale” i numeri fanno registrare un ampio successo grazie a una distribuzione in quasi 2.500 punti vendita sul territorio italiano, con i picchi più alti in Trentino e Liguria con oltre il 60% di distribuzione ponderata, a cui fanno seguito il Piemonte e la Sardegna con il 50%. In crescita con prospettive piuttosto interessanti i mercati del Sud, interessanti tra l'altro alla ricerca e al recupero di nuovi prodotti della tradizione locale.

Biraghi, fondata nel 1934, garanzia di bontà e di qualità non solo in Italia ma a livello internazionale, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana e si distingue nel proprio settore di riferimento grazie alla capacità di coniugare l’esperienza nella tradizione casearia con le più moderne tecniche di produzione. Biraghi raccoglie e lavora circa 425.000 litri di latte al giorno, per un totale di 155 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore (Cn) avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 310.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola D.O.P, oltre a Ricotta e Burro.

(gelormini@affaritaliani.it)