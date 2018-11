Violenza di genere, del Giudice: 'Sostenere le associazioni'

La presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Patrizia del Giudice, interviene sul tema angosciante della Violenza di genere: "Non c'è giorno che la cronaca nera non riporti terribili storie di donne vittime della violenza efferata e negli ultimi tempi anche nei confronti dei loro figli".

"I numeri, impietosi - sottolinea del Giudice - ci dicono che circa 7 milioni di donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Una vera e propria violazione dei diritti umani, conseguenza della discriminazione contro le donne e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna".

"Una diversità, quella tra uomo e donna - prosegue la presidente - che non significa diritti diversi, anzi non ci sono dubbi che tutti hanno gli stessi diritti perché uomo e donna devono essere diversi in quanto complementari l'uno all'altro. Da qualche tempo, però, le maglie della “rete” tra forze dell'ordine e professionisti (sociologi, psicologi, operatori sanitari), ma anche dei servizi sociali e del mondo dell'associazionismo, sono diventate più strette e permettono di dialogare e coniugare la necessaria attività investigativa, di intervento e di applicazione delle norme, con quella di sensibilizzazione, di ascolto e sostegno delle vittime, di tutela e reinserimento sociale, ma anche e soprattutto di informazione. Cosicché dall'inferno dei soprusi ora si può fuggire. Le donne hanno imparato a denunciare perché il pudore, la paura che prima le trattenevano si vanno sempre più affievolendo".

"La 'rete' inizia proprio con l'ascolto, per passare alla protezione e al farsi carico della donna - precisa Patrizia del Giudice - garantendo la centralità della vittima. Perché, stando ai dati raccolti nei centri di assistenza, la famiglia si conferma il luogo più pericoloso e quella domestica è la forma più pervasiva di violenza, con un tasso del 78,21%. È necessario, pertanto, che le Istituzioni (Governo e Regione) operino il massimo impegno per sostenere la “rete” degli “attori” che intervengono nelle azioni di contrasto alle violenze di genere. Nonostante i fondi del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 siano, tuttora, ancora in fase di trasferimento".

"In questo contesto di evidente stallo delle Istituzioni - fa presente del Giudice - entra in gioco la “rete” di sistema delle Associazioni di genere che operano per garantire la massima sicurezza e protezione alle donne vittime della violenza. La Commissione Regionale Pari Opportunità ha intrapreso una proficua collaborazione col mondo delle associazioni patrocinando specifiche iniziative utili a sensibilizzare gli strumenti di contrasto alla violenza della violenza di genere".

"La strada da percorrere, siamo consapevoli, è irta di ostacoli - riconosce la presidente del Giudice - a cominciare dallo stesso decreto legge sul femminicidio, convertito in legge fra le polemiche, che si compone di undici articoli di cui soltanto cinque si riferiscono alla violenza sulle donne. La stessa norma regionale della Puglia in materia di contrasto alla violenza di genere, datata 4 luglio 2014 (L.R. n. 29), non riesce a dare un’adeguata risposta sia sul piano degli aiuti finanziari, per i citati ritardi nel trasferimento alle Regioni delle risorse del Fondo Nazionale, sia sul piano della programmazione degli interventi, a causa della molteplicità e della complessità delle problematiche rappresentate dai soggetti interessati".

"Per tali circostanze, la Commissione Regionale Pari Opportunità - conclude del Giudice - auspica che il governo regionale possa guardare con attenzione alla “rete” di sistema composta dalle associazioni e dagli organismi paritari sia pubblici che privati, con norme più snelle e interventi di prevenzione in grado di contrastare la violenza di genere e promuovere concretamente la parità dei sessi".

(gelormini@affaritaliani.it)