Vitali (FI): 'Manovra, fanno ridere le misure per il Sud'

Novità in arrivo sul testo ufficiale della manovra ,non ancora arrivato in Parlamento. Molte sono rivolte al Sud, forse per recuperare fiducia, dopo aver deluso una gran parte di elettori, prima con il caso Ilva e poi con il via libera al gasdotto Tap.

“Una contraddizione e un insulto ai disoccupati”, le definisce così Luigi Vitali, vice presidente commissioni Affari Costituzionali del Senato, le novità previste nella manovra.

"Leggiamo sulla stampa anticipazioni sulla manovra che sarà presentata in Parlamento. Ci fanno sorridere, se dovessero essere confermate, le misure previste per il Sud: 8.000 euro di sgravi contributivi solo per un anno per le imprese che assumono giovani a tempo indeterminato. Una contraddizione ed un insulto: ai disoccupati 780 euro al mese alle imprese, che sono quelle che creano lavoro, solo 8000 per un anno. Ricordando Toto’ - conclude Vitali - mi verrebbe da dire: “ma mi faccia il piacere!”