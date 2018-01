Volo Bari - Mosca, Loredana Capone: 'Il feeling speciale fra Puglia e Russia'

L’assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, in occasione della presentazione del volo diretto settimanale Bari - Mosca, a partire dal 24 giugno 2018, ha dichiarato: “Il volo di Linea Bari Mosca corona il grande impegno che vi è stato, a partire dal 2012, in favore della promozione della Puglia in Russia".





"In questi anni - ha aggiunto - sono state sostenute l’attivazione di voli charter stagionali, la partecipazione a fiere di settore, workshop e seminari di formazione in Russia, l’organizzazione di incontri BtoB tra operatori e di educational tour per giornalisti e tour operator russi. Il mercato russo oggi presenta ancora elevati margini di sviluppo sia per l’Italia che per la Puglia".

"Prima della crisi internazionale che negli anni scorsi che aveva rallentato i flussi turistici russi - ha sottolineato l'Assessore Capone - si erano raggiunti risultati lusinghieri in Puglia: passando da poche migliaia di presenze del 2011 alle oltre 60mila del 2014 con un incremento annuo costante di circa il 40%. E adesso, dopo la ripresa - nei primi sette mesi del 2017 l’incremento stimato del mercato russo in Puglia si attesta sul +11% per gli arrivi e +21% i pernottamenti - gli operatori pugliesi sono ancora più motivati, grazie all’avvio del nuovo collegamento aereo diretto Bari Mosca".





"Un dato che crea ottimismo e voglia di organizzarsi al meglio per offrire ai turisti russi tour culturali e naturali, associati al prodotto balneare, e rispondere al meglio alla richiesta sempre maggiore per le soste in “città d’arte minori”.

"Fra Puglia e Russia esiste un feeling speciale", ha ribadito Loredana Capone, "L’affetto del popolo russo per la Puglia trapela sia nel desiderio di visitarla, sia nella tendenza ad assimilare molti aspetti dello stile di vita locale. La comune devozione per San Nicola, un ricco patrimonio culturale, l‘enogastronomia, un gran numero di monumenti storici e le spiagge sono le attrattive più apprezzate. Occorre adesso incalzare il processo bilaterale avviato negli ultimi anni fra la Puglia e la Russia, che ha avuto un’accelerazione straordinaria a seguito del grande interesse spirituale e mediatico che ha suscitato il “viaggio” della reliquia di San Nicola a Mosca e San Pietroburgo".





"Cercheremo tutte le sinergie possibili - ha concluso Loredana Capone - per utilizzare al meglio questa nuova proficua occasione di collegamento aereo diretto che sicuramente avrà i suoi effetti benefici per i prossimi anni per l’incoming pugliese, sempre più sensibile ai mercati esteri che valorizzano l’offerta per 365 giorni l’anno”.

