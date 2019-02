Walter Valladei in Puglia per 'Il Libro Possibile - Wnter'

Venerdì 22 febbraio, il cosmonauta italiano Walter Villadei sarà ospite del Libro possibile winter, con una Lectio magistralis dal titolo: “Il cielo oltre l’orizzonte: sfide ed opportunità per il futuro”.

Gli incontri si terranno venerdì 22 febbraio alle ore 11:00, presso l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano, e giovedì 21 febbraio alle ore 15:30, presso l’Auditorium del Liceo scientifico”R.Canudo”.

Con Walter Villadei avrà luogo il secondo incontro del ciclo di Lectio magistralis che il Libro possibile winter, sotto la direzione artistica di Rosella Santoro, ha avviato con Irene Martino a partire dall’a.s. 2017/18, in collaborazione con i Licei “Cartesio” di Triggiano, il Liceo scientifico” Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle e i Comuni di Cellamare, Capurso, Gioia del Colle e Triggiano.

Il tenente colonnello dell’Aeronautica militare, Walter Villadei, è l’ottavo italiano ad aver raggiunto lo spazio extratmosferico. Su mandato della presidenza del Consiglio, Villadei è infatti stato delegato nazionale alla Commissione europea per il programma di monitoraggio degli Space Debris (la “spazzatura spaziale”), noto come Space Surveillance and Tracking (Sst) Support Framework. È stato poi membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e docente all’Università di Roma “Tor Vergata” nell’ambito di un accordo quadro con l’Aeronautica militare. Non da ultimo, il cosmonauta ha assunto l’incarico di capo dell’Ufficio Politica spaziale ed operazioni dell’Ufficio generale per lo Spazio dello Stato maggiore dell’Aeronautica.

L’incontro con gli studenti dei licei si inserisce nell’ambito di una iniziativa congiunta tra il Miur e la Difesa, avviata nel 2016, e che lo vede protagonista: “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: Innovatio, Scientia, Sapientia”, come lo stesso Villadei ha affermato, si pone come obiettivo quello di “portare lo spazio nelle scuole e, in futuro, una piccola parte della scuola italiana anche nello spazio”.

Il comandante del 36.mo Stormo caccia, Emanuele Spigolon, introdurrà il cosmonauta Walter Villadei, giovedì 21 febbraio alle ore15:30, presso l’Auditorium del Liceo scientifico”R.Canudo”, a Gioia del Colle e venerdì 22 febbraio alle ore 11:00 a Triggiano , nell’Auditorium dei Licei “Cartesio”.

