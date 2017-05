'Web in Tavola' , percorsi di formazione dal 'tocco' digitale

Come affrontare i labirinti del web, per non perdersi tra le maglie larghe della rete. Di quale tipo di equipaggiamento dotarsi, per “governare” la navigazione e mantenere la rotta utile ad una efficace visibilità e una proficua attività di promozione.









Temi e meccanismi comuni a chi - quotidianamente - si accinge a confrontarsi con le incognite e le opportunità del digitale. Che si tratti di operatori, giovani imprenditori, fornitori di servizi, blogger o animatori commerciali.

Questi gli obiettivi nel mirino “formativo” della Jcom Italia e della sua Academy, che a Bari ha riunito alcuni testimonial di settore, per presentare i propri programmi di attività didattica e proporre una rapida panoramica sulle diverse tessere di un mosaico articolato e multiforme, attraverso le loro esperienze dirette e le case history, a cui hanno dato vita.

Focus su turismo, ristorazione e ricettività in genere - nell’introduzione di Pietro Zingaro, Resp. PR e socio Jcom Italia - e su come le piattaforme digitali possono diventare straordinari strumenti di stimolo creativo, ma anche sensibili congegni auto-detonanti: sia in senso cosiddetto virtuoso che vizioso.





Piattaforme dove immagini, prontezza di commento e profonda conoscenza degli ambiti operativi, nove volte su dieci, determinano il successo dell’iniziativa o del progetto da realizzare. E la forza del messaggio, attraverso una curata qualità delle immagini, è stata al centro della presentazione-testimonianza di Sabrina Merolla: Travel & Food Blogger, realizzatrice del format televisivo “Buon Vento”.

Mentre Michele Mastropasqua, Food e Travel Blogger, e Daniela Mele, Fotografa e giornalista pubblicista, hanno suggerito come utilizzare al meglio l’incisività dei social-network e le potenzialità nascoste tra i vicoli dei borghi e nelle memorie delle persone che li abitano.

Infine l’Assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di Bari, Angelo Tomasicchio, ha raccontato come anche all’interno della Pubblica Amministrazione si stiano facendo passi da gigante nell’innovazione digitale. “M.U.S.I.C.A. - Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili” (dell’Amm.ne di Bari), infatti, è stato ritenuto, in un concorso di settore, il miglior progetto per l’innovatività, l’originalità, la trasferibilità, la rilevanza e la sostenibilità”.

“Siamo molto orgogliosi per aver conseguito questo importante riconoscimento - ha sottolineato Tomasicchio - in un contesto prestigioso, in cui vengono messe a confronto le migliori pratiche e progettualità delle pubbliche amministrazioni italiane. Il progetto M.U.S.I.C.A. rientra in una visione complessiva che vede il Comune di Bari impegnato concretamente nell’abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell’innovazione e nella ricerca continua della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini”.









L’Assessore, inoltre, ha anche invitato - chi volesse rendersi disponibile - a collaborare con la Task Force Digitale, che il Comune di Bari ha messo in piedi per supportare l’azione di crescita innovativa, inviando il proprio CV tramite la stessa Jcom Italia.

Il pomeriggio formativo ha visto anche la partecipazione di 20 aziende sponsor, con i loro prodotti tipici, la cui eccellenza ha segnato la degustazione riservata a tutti i partecipanti, celebrando adeguatamente l’intero territorio pugliese.

