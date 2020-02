'Wired Digital Day 2020' a Bari Futuro, intelligenza, cybersicurezza

Il racconto sui grandi temi che stanno dando forma al futuro, affascina la Puglia. Al via il Wired Digital Day, edizione 2020, con oltre1200 gli iscritti.

L’evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo - martedì 11 febbraio al Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 9:30 alle 18:00 (con ingresso gratuito) - racconta le novità e le sfide in tema di digitalizzazione, space economy, sostenibilità e politiche dell'innovazione, sovranità digitale, futuro del lavoro, intelligenza artificiale e cybersicurezza, blockchain, healthcare, design e creatività, argomenti sui quali la Puglia e tutto il Sud Italia si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell’immediato futuro e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l'eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese, partendo dalla sostenibilità, valore necessario per essere al passo coi tempi ma anche per creare tante nuove opportunità.

Sul palcoscenico i protagonisti del mondo dell’Innovazione. Tra gli interventi più attesi quello dell’ex-astronauta Paolo Nespoli e dell’economista e padre della Blue Economy Gunter Pauli, del sociologo ed esperto di new media e tecnologia Evgeny Morozov, del musicista, produttore e fondatore dei Subsonica Max Casacci.

Ci saranno anche il segretario generale FIM CISL Marco Bentivogli, lo scienziato, esperto in reti neurali artificiali e sistemi artificiali adattivi e direttore del Centro di ricerca Semeion Massimo Buscema, l’economista e presidente di I-Com, Istituto per la Competitività Stefano Da Empoli.

Inoltre, Alessandro Lo Volpe, vice presidente Cloud e Cognitive di IBM Italia; Carola Frediani, esperta di cybersicurezza e Cybersecurity Awareness Manager; Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Nicolò Andreula, economista ed esperto in Strategy, Marketing & Leadership; Luigi Capello, imprenditore seriale, ceo di LVenture Group e fondatore di Luiss Enlabs; Giovanni Sylos Labini, ceo di Planetek Italia ed esperto nell’analisi dei dati satellitari; Ottavio Di Cillo, direttore del Centro Regionale di TeleMedicina della Regione Puglia; Antonio Maria Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia; Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo; Marco Curci, direttore Divisione Informatica e Telematica di InnovaPuglia; Alessio Lo Russo, ceo di Roboze ed esperto di modellazione 3D e digital fabrication; Luigi Alfredo Grieco, professore di Telecomunicazioni ed esperto di IOT del Politecnico di Bari; Diego Marra, ceo di Cinemagica ed esperto di VR e progettazione di ambienti interattivi.

Interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo economico, con delega alla ricerca industriale e innovazione della Regione Puglia.

L’ingresso è gratuito, iscrivendosi al link: https://digitalday2020.wired.it/ L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Wired e sul sito (https://www.wired.it/).