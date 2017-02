XV Giornata Mondiale vs Cancro Infantile. Fiagop a Bari 'Terapia e Nutrizione'

In occasione della XV GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO INFANTILE, Fiagop (Federazione Nazionale di Genitori di bambini di oncoematologia pediatrica) in collaborazione con AIEOP (Associazione Italiana Emato Oncologica Pediatri), e la partecipazione di APLETI ONLUS (Associazione Pugliese Lotta contro le Emopatie e Tumori nella Infanzia), PRESENTANO IL CONVEGNO " TERAPIA E NUTRIZIONE" - quando l'Alleanza passa anche dalla Buona Tavola, che si terrà a Bari - Palazzo di Città Metropolitana (ex Provincia) - Lungomare Nazario Sauro a Bari il prossimo 10 febbraio dalle ore 09,15.



