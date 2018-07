Xylella, Fitto e De Castro incontrano gli agricoltori a Lecce

Lunedì 16 luglio alle ore 11, nella sala consiliare della Provincia di Lecce gli europarlamentari Raffaele Fitto e Paolo De Castro incontreranno le associazioni di categoria e gli ordini professionali del Settore Agricolo pugliese per illustrare il Piano di Ristrutturazione del territorio colpito dalla Xylella.

"Dopo averlo illustrato e condiviso, a Bruxelles, ai commissari europei Andriukaitis e Hogan e al ministro Centinaio - spiegano Fitto e De Castro - abbiamo voluto presentarlo a coloro che sono le vittime del batterio, gli agricoltori. Per questo motivo lunedì prossimo abbiamo invitato i loro rappresentanti sindacali e i periti (che stanno aiutando la Scienza a trovare soluzioni definitive o alternative) per raccogliere i loro preziosi contributi che possano migliorare il Piano, al quale, poi, dovranno lavorare insieme in sinergia Europa, Governo nazionale e regionale".