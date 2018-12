Xylella, ministro Centinaio annuncia: 'Eradicazioni rapide e lotta ai vettori'

In una nota diffusa, i deputati pugliesi del MoVimento 5 Stelle e componenti della commissione Agricoltura alla Camera, Giuseppe L’Abbate e Gianpaolo Cassese, al termine dell’audizione del ministro Gian Marco Centinaio in commissione Agricoltura alla Camera per l’indagine conoscitiva avviata sulla Xyllella fastidiosa, hanno comunicato: “Per fare fronte ai danni provocati dalla Xylella fastidiosa sarà dichiarato lo stato di emergenza, in modo da attivare un piano d’azione organico".

"Oggi in audizione - hanno sottolineato i parlamentari pentastellati - il ministro dell’Agricoltura ci ha confermato la road map con cui si interverrà, per arrivare a contrastare questo batterio che sta devastando il settore olivicolo pugliese”.

“Come ha spiegato il ministro - hanno precisato - il piano ha tre finalità: contrastare la gravità dell’epidemia in atto, limitare l’enorme rischio di espansione in altre regioni del Paese e attuare uno stretto ed efficace coordinamento delle istituzioni, forze, enti chiamati a gestire le azioni di contrasto sul territorio a tutti i livelli e con diverse funzioni. Ma non solo, l’obiettivo è anche quello di superare gli intoppi burocratici che potrebbero impedire l'attuazione del piano".

"Un’accelerata - secondo i L'Abbate e Cassese - resa possibile anche grazie all’intervento del ministro per il Sud. Barbara Lezzi, che ha messo a disposizione 30 milioni più altri 70 milioni nel 2019. In pochi mesi questo governo ha dimostrato di voler affrontare il problema della Xylella concretamente, senza lasciare soli i pugliesi e tutte le aziende del settore agricolo”.

Le anticipazioni sul piano di contrasto alla Xylella, fornite dal Ministro Centinaio alla Camera in commissione Agricoltura, sono state commentate anche dal segretario regionale pugliese della Lega, Andrea Caroppo: "Eradicazioni rapide ed effettive, lotta ai vettori, riconversione: dal governo una risposta organica per fermare la Xylella, rilanciare olivicoltura pugliese ed evitare le sanzioni UE".

"Sono queste le linee guida dell’imminente decreto di emergenza per il contrasto alla Xylella illustrate dal Ministro Centinaio - ha aggiunto Caroppo - che confermano la bontà del lavoro che il governo sta svolgendo, per contrastare l’epidemia limitandone espansione in altre regioni".

"Particolarmente apprezzabile - ha evidenziato Caroppo - è l’intento di recuperare lo spirito del piano Silletti, procedendo senza i indugio alle eradicazioni necessarie, quelle cui si è opposto per anni il Presidente della Regione Puglia Emiliano affiancato da un irresponsabile senatore del M5S".

"Inoltre - ha concluso Caroppo - mi piace sottolineare che il decreto si muoverà nel rispetto delle indicazioni scientifiche, in questi anni disattese o sabotate nell'ottica di evitare le eradicazioni degli ulivi infetti, circostanza che ha aggravato l’epidemia".

(gelormini@affaritaliani.it)