Xylella, Pd a Centinaio: 'Dove sono i decreti attuativi?'

"Xylella fastidiosa, dove sono i decreti attuativi?", chiedono i senatori Dario Stefàno, vicepresidente del Pd a Palazzo Madama, e Teresa Bellanova, che hanno presentato in Senato un'interrogazione al ministro alle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio, per chiedere conto del ritardo nella predisposizione degli imprescindibili decreti attuativi previsti dalla legge stessa entrata in vigore lo scorso 29 maggio.

"L'iniziale perplessita' sul decreto sulle emergenze agricole in generale ora trova ulteriori conferme - denunciano i senatori PD - infatti, senza neanche uno straccio dei decreti attuativi necessari, possiamo confermare che il provvedimento di Centinaio vale meno di zero".

"Lo schema e' sempre lo stesso, ed e' anche ben rodato dal momento che il ministro lo ripete con particolare scioltezza: si limita a fare il turista a vita. Tutto qui. Nel frattempo, la Xylella però non va in vacanza - concludono Stefàno e Bellanova - e dopo 13 mesi dalla prima gita del ministro in Puglia, possiamo ancora affermare che Centinaio non ha fatto niente contro la Xylella. Solo propaganda".

