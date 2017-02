Xylella, rinvio approvazione DDL: utile a esame emendamenti opposizioni

L’assessore all’Agricoltura, Leonardo di Gioia, ribadisce con una nota “La centralità e l'importanza del DDL sulla Xylella, fondamentale per la comunità pugliese, perché consente di prevedere in una legge modi e tempi per la lotta alla batteriosi e insieme permette di costruire le basi per la ripresa di una economia agricola che porti nuovo reddito a chi oggi è di fatto impossibilitato alla produzione a causa della fitopatia”.

“Il provvedimento all’esame del Consiglio - spiega - ha grande importanza, per questo ho chiesto di aggiornare la sua votazione al fine di valutare al meglio gli emendamenti presentati in gran parte proprio la mattina del Consiglio da parte della minoranza, per i quali sono in corso di predisposizione i referti tecnici”.

“Credo - prosegue Di Gioia - che il rinvio sia un gesto di responsabilità e di rispetto anche per il lavoro dei colleghi consiglieri, cui bisognerà dare in sede di votazioni risposte accurate circa la accoglibilità delle proposte emendative. Inoltre questo tempo sarà utile anche per approfondire dinamiche in corso di negoziazione con Bruxelles”.

