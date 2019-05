Xylella: Stefàno (PD), "Centinaio continua a non dire verità"

Il vicepresidente Dem a Palazzo Madama, Dario Stefàno, interviene in merito alle dichiarazioni e alla visita in elicottero del Ministro Centinaio in Puglia: "Il ministro Centinaio continua a non dire la verità: è più forte di lui".

"Avevamo proposto anche gli emendamenti sui frantoi, il governo ha detto no", denuncia Stefàno, "Tanto lo spot propaganda era già partito. Oggi dice che gli è sfuggito. Bugiardo sulla pelle dei pugliesi. #Xylella".

