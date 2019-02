Zingaretti e Minniti: 'Il PD per sicurezza e umanità a garanzia della libertà'

Il Partito Democratico prova a cancellare l’incubo che vive dal quel 4 marzo, in cui tutto è cambiato. Quasi come se cercasse di portare indietro le lancette del tempo, e in maniera quasi scaramantica - più o meno consapevole - fissa le Primarie per il nuovo Segretario al 3 marzo. Un sorta di ritorno a prima del disastro,

Invitati da Michele Emiliano, che vuole testimoniare e confermare la scelta di appoggiare la mozione “Prima le persone” del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Marco Minniti sono arrivati a Bari - all'Hotel Excelsior - per la presentazione del libro dell’ex ministro dell’Interno: “Sicurezza è libertà”, ma anche per rilanciare la partecipazione alle primarie: elemento identitario forte per il PD.

“La partecipazione massiccia alle Primarie è l'unico antidoto a un governo che - secondo Zingaretti - sta prendendo in giro gli italiani. E che fa di tutto per occupare spazi di potere, mentre il Paese va a rotoli. Questo è governo che parla molto, fa molta propaganda, ma offre poche soluzioni per i cittadini".

Sala affollata e discussione centrata sulla capacità di riscatto di un Partito Democratico, a cui hanno sottratto - o si è fatto sottrarre - segmenti importanti di società e temi di confronto politico che sono nel DNA della sinistra.

“Sicurezza, in senso lato, non solo per le strade o a casa propria, ma anche nell’economia, sul lavoro, nell’istruzione, nella ricerca, è libertà e salvaguardia della dignità della persona e dell’intera comunità in cui ciascuno di noi vive”, ha ribadito Marco Minniti, facendo riferimento ai temi trattati nek suo libro, “Sicurezza e Umanità, per garantire libertà, sono i capisaldi su cui il PD deve ritrovare se stesso”.

Marco Minniti, da ex Ministro dell'Interno, ha anche usato toni duri sulla vicenda Diciotti: "Negare l'approdo ad una nave della Guarda Costiera italiana è stata un'offesa alla coscienza civile del Paese. Indubbiamente essa ha rappresentato una delle pagine più buie della storia italiana".

A margine dell'incontro, a proposito delle elezioni comunali a Bari, che vedono per il centrosinistra la ricandidatura di Antonio Decaro, Nicola Zingaretti ha voluto raccomandare, anche alla luce di quanto si vive nella capitale:: “Difendete Bari, preparatevi a far fronte all’ingordigia di potere che anima le forze politiche che stanno portando il Paese verso il baratro. L’interesse imperante, in quei raggruppamenti, non è la preoccupazione per le città e il benessere dei cittadini, ma la conquista pura del potere”.

