Zullo: ' NCI a Roma come a Bari nel Centrodestra!'

Ignazio Zullo, presidente del gruppo regionale Direzione Italia-NCI, a poche ore dal varo del simbolo edell'alleanza con l'UDC di Lorenzo Cesa, in una nota diffusa comunica: "Il gruppo regionale di Direzione Italia aderisce convintamente a NOI CON L’ITALIA, una scelta coerente - compiuta nel solco della linea politica nazionale tracciata dal nostro leader Raffaele Fitto - ma anche una scelta chiara e limpida con l’azione politica compiuta finora in Regione di ferma opposizione al Governo Emiliano".





"Per questo motivo - aggiunge Zullo - il nuovo soggetto politico, che non è solo un’alleanza elettorale, ma ha l’ambizione di diventare un partito con una prospettiva futura , non può avere posizioni equivoche" .





"E’ importante fare chiarezza anche nell’interesse dei nostri elettori - precisa Ignazio Zullo - specie di quelli che negli ultimi anni hanno deciso di non andare più a votare: il 4 marzo ci sarà una scelta di campo da fare fra l’antipolitica da una parte e il centrodestra o il centrosinistra dall’altra. Chi vota per il centrodestra deve sapere che da Roma a Bari Noi con l'Italia sta solo da una parte, in antitesi al centrosinistra".

Ma da Roma a Milano la prospettiva rischia la tenuta, data l'imminente conferma della candidatura di Pierferdinando Casini a Bologna in coalizione col PD.

