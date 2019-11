Rai, nomine in arrivo il prossimo 28 novembre: tutti i nomi in pole position

Notizie dal fronte Rai, scrive l'informatissimo Dagospia. L’Ad Salini dovrebbe fare le nomine nel prossimo cda del 28 novembre. C'è chi punta a cambiare anche i direttori dei Tg oltre ai direttori di rete e alle nuove superdirezioni (non tutte ma almeno day time, prime time e approfondimenti).

Sul Tg1 una parte dei grillini vorrebbe Di Mare al posto di Carboni (che però potrebbe anche restare). In questo caso Di Mare potrebbe spostarsi a Rai 3, mentre Coletta, ben visto dal Nazareno, potrebbe approdare a Rai Uno. Ludovico Di Meo andrebbe alla direzione di Rai Due (anche se in queste ore sono in rialzo le quotazioni di Ciannamea). Al Tg3 potrebbe approdare Mario Orfeo (in campo anche per Rai Sport) sempre più apprezzato in casa Pd.

In alternativa, continua Dagospia, per il Tg3 nel centrosinistra circolano i nomi di Andrea Montanari (apprezzato anche da Italia Viva), Antonio Di Bella (che potrebbe anche finire al nuovo canale tematico degli Approfondimenti) e in queste ultime ore è spuntato anche il nome di Monica Maggioni. Per Rai Tre in pole position sono Ammirati e Calandrelli.

Ora è tutto nelle mani delll’Ad Salini, che però pare frenare e che non vorrebbe assolutamente scontentare la Lega, partito che sin dall’inizio del suo mandato lo ha sempre combattuto. Comunque andrà, chi perderà posizioni in Rai si dice che sarà sicuramente Italia Viva. E su questo Partito Democratico e 5Stelle sembrano essere d'accordo.