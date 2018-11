Rally Australia, Citroen Racing scalda i motori

Craig Breen e Scott Martin, quinti al termine dello shakedown, e Mads Ostberg e Torstein Eriksen, undicesimi, hanno approfittato di un tratto rappresentativo del percorso di gara che li vedrà protagonisti nel weekend per prendere confidenza con il terreno e affinare i dettagli della C3.

Disponendo di alcuni punti in comune con le PS 1 e 4 (Orara East) in programma venerdì e con le 21 e 24 (Wedding Bells) di domenica, lo shakedown ha consentito ai piloti di familiarizzare con un fondo impossibile da riprodurre nei test in Europa.

Gli equipaggi Citroën Total Abu Dhabi WRT hanno potuto confermare il lavoro di definizione dell’assetto effettuato prima della partenza per l’Australia e analizzato le diverse opzioni per quanto concerne le gomme.

Risultati i più rapidi al terzo passaggio e autori di cinque run Craig Breen e Scott Martin hanno terminato al 5° posto ad appena otto decimi dal primo. Un’ennesima prova del loro attuale stato di forma.

Mancando dall’abitacolo della C3 WRC dal Rally del Galles, Mads Ostberg e Torstein Eriksen hanno invece compiuto un giro in più, concludendo in 11° posizione a 1”6 dallo scratch.

La prima giornata di corsa, che potrebbe essere disturbata dalla pioggia, si svilupperà su 101,68 km suddivisi in 8 speciali.

HANNO DETTO

Mads Ostberg

“Abbiamo approfittato del turno per rivedere le differenti scelte e direi che è stato positivo. Le sensazioni al volante si sono rivelate buone. Spero in una buona posizione di partenza il primo giorno in modo da riprendere confidenza dopo aver saltato la Spagna”.

Craig Breen

“E’ stato il giusto shakedown per riportarsi in “modalità terra” dopo la Catalogna. Dal terzo run mi sono sentito particolarmente a mio agio e il tempo è venuto di conseguenza. Successivamente ci siamo concentrati sugli pneumatici. L’anno scorso avevo davvero apprezzato la mia prima volta qui, soprattutto perché fino ai guai della tappa domenicale me l’ero giocata con i migliori. Mi auguro dunque di ripetere la prestazione, anche se il possibile maltempo potrebbe rendere il fine settimana insidioso”.