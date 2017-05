Rapinano un antiquario e scappano. Ladro arrestato, si cerca la complice

Arrestato un ventinovenne di origine rumena responsabile del furto di una corona antica in un negozio di antiquariato. L'uomo lavorava in coppia con una donna che ora è ricercata.



I ladri hanno approfittato di un momento di distrazione del negoziante per impossessarsi dell'oggetto e darsi alla fuga in pieno centro storico romano. L'antiquario li ha rincorsi ed è riuscito a bloccare uno dei due. Una pattuglia del Commissariato di Trevi, notando la violenta colluttazione in corso tra ladro e negoziante, è immediatamente intervenuta per arrestare il responsabile del furto. La complice è ancora in libertà e sono in corso le indagini per l'identificazione.