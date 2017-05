Rapisce l'ex compagna e la picchia. La donna scappa e lo denuncia

Una donna è riuscita a scappare dalla casa dove l'ex l'aveva rinchiusa, rapendola mentre stava andando al lavoro.

L'ex compagno non aveva accettato la fine della loro relazione e l'aveva fermata per strada costringendola con la violenza a salire sulla propria automobile. La donna, picchiata e minacciata di morte, è stata trascinata nell'abitazione dove conviveva con l'ex prima che si lasciassero. Da lì, però, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi al commissariato di Primavalle, dove ha denunciato aggressione e rapimento.

La polizia ha rintracciato l'uomo in un appartamento del comprensorio di case popolari di Primavalle e lo ha arrestato con l'accusa di atti persecutori.

All'interno della sua abitazione, gli agenti del commissariato hanno trovato 200 grammi di hashish e 15 di cocaina.