Recordati, ecco il nuovo CdA: Ørnskov Presidente, Andrea Recordati ancora a.d.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021 (e quindi sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021) composto di undici membri: Flemming Ørnskov, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Giampiero Mazza, Javier De Jaime Guijarro, Søren Vestergaard-Poulsen, Cathrin Petty, Jo Le Couilliard, Michaela Castelli, Alfredo Altavilla, eletti dalla lista di maggioranza presentata da FIMEI S.p.A., titolare di una partecipazione del 51,79% del capitale sociale; Silvia Candini, eletta dalla lista di minoranza presentata da SGR e investitori istituzionali titolari complessivamente dell’1,303% del capitale sociale.



Al termine dell’Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Flemming Ørnskov, Presidente, Alfredo Altavilla Vice Presidente e ha confermato Andrea Recordati, Amministratore Delegato, confermando altresì a quest’ultimo le deleghe già attribuitegli in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, qualificato come amministratori esecutivi, alla luce delle funzioni svolte, Andrea Recordati, Amministratore Delegato, e Fritz Squindo, Direttore Generale per il Coordinamento della Gestione e CFO nonché, in quanto rivestono incarichi direttivi nella società controllante indiretta o in altre società della catena di controllo, Javier De Jaime Guijarro, Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Søren Vestergaard-Poulsen.

L'a.d. Andrea Recordati ha dichiarato: “Vorrei innanzitutto sinceramente ringraziare i membri del Consiglio d’Amministrazione uscente per il loro importante contributo nel delineare e dare esecuzione alla vincente strategia del Gruppo negli anni passati. I loro suggerimenti e supporto sono stati fondamentali per la continua e solida crescita e sviluppo del Gruppo. Sono molto soddisfatto della nomina di un Consiglio così qualificato, che ha una ampia esperienza e doti di leadership e combina volti nuovi con la continuità di alcuni membri esecutivi e non esecutivi già presenti. Sono lieto di lavorare insieme a Flemming e ai nuovi membri del Consiglio nell’interesse di tutti i nostri azionisti per continuare a sviluppare il Gruppo sulle linee strategiche che hanno assicurato la nostra crescita sia nell’ambito dell’area delle malattie rare sia nell’area primary and specialty care”.