Reddito di Cittadinanza, Navigator: ecco il bando con tutti i dettagli

Reddito di Cittadinanza: Navigator, ecco il bando

Reddito di Cittadinanza, novità per i Navigator. Per i candidati al ruolo nei centri per l'impiego, in assenza dell’accordo con le Regioni, dove ancora manca il bando per il reclutamento, è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di selezione. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza verso il reinserimento nel mercato del lavoro sarà predisposta per 60 mila candidati, dieci volte i posti disponibili. A parità di votazione finale dopo i test verrà scelto il candidato più giovane. Previste risposte multiple su cultura generale, quesiti psicoattitudinali; logica; informatica; modelli e gli strumenti di intervento di politica del lavoro; reddito di cittadinanza; disciplina dei contratti di lavoro; sistema di istruzione e formazione; regolamentazione del mercato del lavoro; economia aziendale.

Navigator: tutti i requisiti per partecipare al bando

Sarà necessario aver completato cinque anni di studi universitari anche se non sono state ancora identificati tutti i corsi ammessi (sicuramente Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Statistica e Scienze della formazione mentre si discute ancora su Filosofia e Sociologia). Al momento non è prevista una prova orale, visto che nel bando per la procedura di selezione non si parla di colloqui, che allungherebbero di molto i tempi. Si discute come valorizzare il voto di laurea e se mettere un paletto sul voto minimo (potrebbe essere 100) o se ammettere ai test i 60.000 con il voto più alto. Il compenso per i navigator per i quali si pensa a un contratto di collaborazione di due anni dovrebbe essere di 30.000 euro l’anno. Il limite per partecipare al bando dovrebbe essere di 55 anni.