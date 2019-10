Artigianato e Palazzo consegna i fondi raccolti e annuncia le nuove date

Artigianato e Palazzo, nella persona della principessa Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, consegna i fondi raccolti con la campagna Memorie di Russia a Firenze nel corso di una cerimonia in Palazzo Vecchio presieduta dalla vicesindaca Cristina Giachi ed annuncia le nuove date: da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2020. I fondi raccolti andranno sostegno di interventi di restauro e conservazione di alcune opere d’arte che la comunità russa, nel corso dell’800 fino ai primi del ‘900, ha lasciato in eredità alla città. In particolare La Chiesa Russa Ortodossa, la collezione Demidoff del Museo Stibbert e il cimitero agli Allori. La somma raggiunta, grazie al contributo di generosi mecenati italiani e stranieri, è stata di 40.000 euro, dei quali 31.000 euro sono stati consegnati al presidente dell’Associazione Amici degli Allori, Grazia Gobbi Sica, per avviare alcuni urgenti interventi di restauro dell’Emiciclo del Cimitero Evangelico agli Allori, un giardino della memoriache accogliele spoglie di artisti, pittori e scultori, scrittori e collezionisti d’arte di religioni diverse, provenienti da tutto il mondo tra le quali più di 300 tombe russe. Il contributo permetterà di avviare interventi di restauro ai monumenti maggiormente bisognosi fra i quali il cippo del colonnello von Moller, la stele di Olga Nikolaievna von Thiele, la lastra della principessa Varvara Mescerskaja, il pulpito di Michail Orloff, il cippo di Pavel Ivanovic Levickij”, ha dichiarato Grazia Gobbi Sica. 5.000 eurosono andati alla Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù e San Nicola Taumaturgo e “saranno destinati -come ha spiegato Gheorghij Blatinskij, Rettore della Chiesa Russa a Firenze - a coprire le spese di restauro delle porte e delle vetrate dell'ingresso della chiesa. I lavori sono già iniziati e dovrebbero essere terminati per il festeggiamento dei 120 anni della posa della prima pietra della chiesa. Ringraziamo di cuore tutti gli organizzatori di Artigianato Palazzo per il prezioso aiuto”, ha concluso. Un contributo di 4.000 euro è stato assegnato al Museo Stibbert per avviare interventi di conservazione a favore degli gli arredi in bronzo dorato e malachite, acquistati nel 1880 da Frederick Stibbert all’asta dei beni della famiglia Demidoff, rara testimonianza italiana di quello che fu lo sfarzoso gusto delle principesche famiglie russe. Memorie di Russia a Firenze, donatori: Nataliya Opaleva Vladimirovna – Svetlana Besfamilnaia Vladislavovna Fondazione Nando and Elsa Peretti - Savio Firmino - Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte Associazione Amici del Museo Ermitage/Roberto Troubetzkoy- Alexandre Tissot Demidoff Intemational Demidoff Foundation - Francesca Paoletti - Consorzio Il Cappello di Firenze Grazia Marchi Gazzoni - Alice Michahelles - Anne Sophie Benazzo - Luigi Orombelli - Irina Logunova Simafra - Giusto Manetti Battiloro - Il Bronzetto/Brass Brothers - Pietre di Rapolano. L’edizione 2019 di Artigianato e Palazzo è stata sostenuta da Fondazione CR Firenze, Giusto Manetti Battiloro, Richard Ginori, Fondazione Ferragamo, Banca CR Firenze, Estate Fiorentina in collaborazione con Starhotels, Promo Firenze, Desinare, Riccardo Barthel, Life Beyond Tourism, Maggio Musicale Fiorentino, Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Alitalia, Amanda Tour, The Student Hotel