Botteghe della Scienza, torna a Firenze il ciclo di incontri con gli artigiani

Gli appuntamenti delle “Botteghe della scienza”, giunti quest’anno alla terza edizione, sono stati ideati con l’obiettivo di dar voce alle attività artigiane del territorio, in modo da recuperarne la memoria ed evidenziarne la preziosa manualità. Scienza, artigianato e tecnologie digitali uniti per realizzare eleganti oggetti che saranno protagonisti di eventi didattici per la divulgazione scientifica al Museo Galileo. L’intento del ciclo di appuntamenti è quello di diffondere alle nuove generazioni antichi saperi, mettendo una sorta di lente di ingrandimento sulla parte scientifica, sui processi fisici e chimici che conducono alla produzione di pregiati manufatti. Il nuovo calendario 2020 è stato presentato oggi, 21 gennaio presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Firenze, che rinnova così la collaborazione con il Museo Galileo dopo le suggestive proiezioni che hanno animato le facciate dei due edifici di Piazza dei Giudici durante il Firenze Light Festival: nel corso della presentazione, una stampante 3D – messa a disposizione da Kentstrapper Srl – ha riprodotto un cannocchiale galileiano che, nelle mani di abili artigiani, sarà integrato con opere di alto artigianato fiorentino, quali le lenti speciali ed il rivestimento in pregiata carta fiorentina. Dal 26 gennaio al 3 maggio 2020 - la domenica alle 11 – il Museo Galileo diventa un luogo di aggregazione e di incontro. Dopo una gustosa colazione fornita dall’Antica Pasticceria Caffè S. Firenze, i partecipanti assisteranno a dimostrazioni pratiche e al termine riceveranno un’utile guida per poter replicare autonomamente le attività svolte. L’edizione di quest’anno presenta due importanti novità: la tecnica di lavorazione della creta e l’uso del tornio per mezzo della forza centrifuga, oltre a un appuntamento sullo sviluppo delle lenti, da Galileo alla moderna ottica per la correzione dei difetti visivi. Tra gli appuntamenti imperdibili, il 22 marzo con Filistrucchi Parrucche e Trucco, l’antica ditta familiare che dal 1720 (quest’anno festeggia 300 anni di attività) realizza parrucche e trucchi per spettacoli teatrali, ma anche per privati che desiderano indossare costumi d’epoca rievocando fasti del passato. I più prestigiosi teatri italiani e stranieri si sono serviti nei secoli dalla dinastia fiorentina, che oggi continua con Gherardo la tradizione familiare in via Verdi a Firenze.