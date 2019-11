Buchette del vino: a Firenze una mostra fotografica svela una antica usanza

Le storiche buchette del vino sono il soggetto di una suggestiva mostra fotografica che si inaugura sabato 9 novembre nei locali del Caffè Guido Guidi del Teatro della Pergola di Firenze. Collocate per lo più accanto ai portoni dei palazzi nobiliari, le buchette del vino sono quelle aperture ad arco dotate di porticine di legno attraverso le quali, per circa quattro secoli, si è venduto vino a fiaschi nella città di Firenze e in diverse altre località della Toscana. Sono un’esclusiva assoluta di questo territorio e ne sono state documentate ad oggi più di 250 ancora esistenti. Con inizio il 9 novembre alle 17.30, la mostra, organizzata dall’Associazione Buchette del Vino di Firenze, presieduta da Matteo Faglia, propone 30 suggestivi scatti d’autore di due fotografi e artisti stranieri innamorati della nostra città: l’inglese Andrew Barrow e l’americana Robbin Gheesling. Mettendo a frutto quanto elaborato nel suo recente master in fotografia presso l’università di Falmouth in Cornovaglia, Andrew Barrow mostra un approccio artistico e concettuale nel catturare le immagini di questi particolari reperti storici. L’intento è cogliere in alcuni dettagli il tempo trascorso e l’uso differente che ne è stato fatto. “Mi ha affascinato scoprire come questi antichi reperti architettonici abbiano cambiato funzione nei secoli diventando in certi casi, in anni più recenti, buche delle lettere, pulsantiere condominiali, alloggi per contatori del gas o cornici per estemporanei interventi di artisti di strada. Sono tutte queste simbologie a rendere interessanti questi soggetti fotografici” Robbin guarda alle buchette del vino con l’occhio di chi vuole documentare la loro caratteristica di veri e propri elementi di arte urbana, saldamente collocati nel presente e in costante relazione con gli abitanti della città e l’ambiente contemporaneo che li circonda. “All’inizio, quando ho iniziato anni fa con i primi scatti, aspettavo che la gente uscisse dall’inquadratura della buchetta. Poi mi sono resa conto di quante persone le ignorassero, parcheggiando proprio lì le loro bici. Ed è diventata questa indifferenza il motore della mia ricerca fotografica”. Sia Andrew che Robbin saranno presenti all’inaugurazione della mostra. L’Associazione Culturale Buchette del Vino di Firenze, organizzatrice dell’evento, da anni lavora per la documentazione, la ricerca storica e la salvaguardia di questo unico e prezioso patrimonio di testimonianza culturale e sociale. La mostra sarà inaugurata sabato 9 novembre alle ore 17:30 con un rinfresco. Resterà allestita fino a giovedì 9 gennaio 2020, con apertura tutti i giorni dalle 11 alle 23.

L'ASSOCIAZIONE BUCHETTE DEL VINO COMPIE QUATTRO ANNI

Tutto è iniziato alla fine di ottobre del 2015 quando a Firenze è stata fondata una nuova Associazione Culturale presieduta da Matteo Faglia con l'intento di far conoscere, valorizzare e salvaguardare il patrimonio unico e irripetibile delle cosiddette Buchette del Vino. Con questo nome vengono comunemente indicate quelle aperture nelle facciate di tante case e tanti palazzi fiorentini, attraverso le quali sono passati di mano, nel corso di oltre tre secoli, milioni di fiaschi e bicchieri di vino buono. Venduto direttamente dal produttore al consumatore, in alternativa ai vinai e alle osterie, secondo una modalità commerciale del tutto originale, questii "finestrini" sono il frutto dell’inventiva e dell’iniziativa dei numerosi produttori di vino insediati nel contado toscano e residenti in città. L’Associazione, nata con intenti culturali e senza scopo di lucro, in questi anni di attività ha sviluppato innanzitutto il censimento nel territorio fiorentino, arrivando a catalogare quasi 170 referenze, dalle 90 circa da cui eravamo partiti. L'attenzione si è allargata anche al resto della Toscana, dove si segnalano altri 80 finestrini del vino in 30 diverse località, con la certezza di dover assistere ad ancora numerose scoperte. A Firenze sono state avviate, su percorsi differenti nel centro storico, sia visite guidate che "cacce alle buchette", e in più occasioni abbiamo tenuto incontri e "conferenze" sul tema, ospiti di altre associazioni culturali o di librerie. Dopo la riedizione del libro di Massimo Casprini "I finestrini del vino", abbiamo realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio una mappa cartacea delle buchette del Centro Storico di Firenze e continuiamo, con il nulla osta della Soprintendenza, l'apposizione di targhe segnaletiche za accordo con i proprietari di buchette.

Associazione Buchette Del Vino – www.buchettedelvino.org

Andrew Barrow – www.andrewbarrow.co.uk

Robbin Gheesling - www.winedoorsflorence.com sponsored by Taste Florence Food Tours www.tasteflorence.com

Caffè Guido Guidi-Teatro della Pergola, via della Pergola 18, Firenze

www.teatrodellapergola.com