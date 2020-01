Firenze, inaugurata la nuova illuminazione della Cappella dei Magi

La nuova illuminazione della Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, inaugurata alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, è stata realizzata dall’azienda Linealight e resa possibile grazie al progetto messo in opera dalla Direzione Cultura e Manutenzione e Valorizzazione Patrimonio Edilizio Storico ed Artistico, in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze. L’intervento, che ha avuto un costo complessivo di 20.000 euro, restituisce valore ad uno dei luoghi più affascinanti di Palazzo Medici Riccardi e più in generale del patrimonio storico - artistico mondiale, consentendo di apprezzare a pieno la straordinaria decorazione realizzata da Benozzo Gozzoli negli anni ‘50 del Quattrocento. Una più reale percezione cromatica e una rinnovata vivibilità dello spazio museale sono l’esito della risoluzione di criticità che la vecchia illuminazione, risalente agli anni ’90, presentava, compromettendo la fruizione omogenea degli affreschi oltre che la conservazione delle opere pittoriche stesse. Tra le tante, il surriscaldamento dell’ambiente, riconducibile alle sorgenti alogene, con disagi per i visitatori e soprattutto per la tutela degli affreschi e degli arredi lignei, o la disposizione invasiva di lampade e dissuasori, che ostruiva in parte la visione dei dipinti e non consentiva l’accesso nella scarsella e la visione degli affreschi sulle sue pareti. In questa occasione viene anche lanciata la Gift Card di Palazzo Medici Riccardi, che consentirà di regalare ad amici e parenti un’esperienza nel Museo, dove, accompagnati da una guida esperta, si potrà ripercorrere la storia del palazzo. Valida per due persone per 6 mesi, avrà un costo di € 16,00 e sarà acquistabile presso la biglietteria di Palazzo Medici Riccardi (tutti i giorni, eccetto il mercoledì, dalle 9.00 alle 18.00).