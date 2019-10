Forum Telecontrollo, a Firenze si parla di trasformazione digitale

La sedicesima edizione di Forum Telecontrollo si affaccia nel capoluogo toscano con un format rinnovato secondo le nuove esigenze di mercato; il 23 ottobre nel padiglione Cavaniglia della Fortezza Da Basso di Firenze sono stati affrontati i temi trasformazione digitale delle reti di pubblica utilità attraverso un binomio chiave, quello tra innovazione e cambiamento, per confrontarsi su nuovi modelli di business destinati alla semplificazione dei processi e al potenziamento della produttività. L’evento è promossa dal Gruppo Telecontrollo Supervisione e Automazione delle Reti di ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt Italia. L’area espositiva ha offerto una panoramica sulle soluzioni più innovative presentate dai principali fornitori di tecnologie.

Hanno aderito all’iniziativa ABB, A.T.I., Beckhoff Automation, Calvi Sistemi, CopaData, ID&A, Intesis, Lacroix Sofrel, Nexus, Panasonic Industry Italia, Progea, Prometeo, Racom - Advantec, Rockwell Automation, S.D.I., Schneider Electric, ServiTecno, Siemens, Wago Elettronica, WIT Italia, Wonderware Italia. Con l’obiettivo di sostenere imprese, utility e stakeholder, il programma dei convegni, dopo la plenaria di apertura, si è articolato in quattro sessioni dedicate al Telecontrollo per le reti e per l’industria, per la gestione dei processi e per l'efficienza delle risorse, per le città, per il sistema idrico nell'era della digitalizzazione. Tra gli argomenti trattati la sostenibilità delle risorse ambientali, l’efficienza di gestione, l’adozione dei paradigmi IOT, Page 2, la cyber-security, la valorizzazione delle competenze. Per Marco Vecchio, Segretario ANIE Automazione: “Cambia il format, ma non l’attenzione verso le eccellenze, in termini di applicazioni ed esperienze, che caratterizzano il Paese. Anche in questa edizione è stato dato ampio spazio alla presentazione di memorie e casi pratici a cura dei più importanti fornitori di tecnologie del telecontrollo e dedicati a temi d’attualità ed interesse quali l’efficienza delle reti, la mobilità sostenibile e le città intelligenti, ma anche cloud, intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, 5G e protocolli di comunicazione, sicurezza informatica.”

Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia: “A fianco di ANIE Automazione nell’organizzazione di Forum Telecontrollo, lavoriamo con soddisfazione a un evento che ha scelto di rinnovarsi per rispondere a nuove esigenze e offrire i contenuti necessari richiesti dalla trasformazione digitale. Vi diamo appuntamento a Firenze per presentarvi le molte novità di questa edizione.”

Per Antonio De Bellis, Head of Sales – Italy, ABB: “la trasformazione digitale, con le sue sfide e opportunità, richiede di condividere abilità. Antonio Allocca, Managing Director, A.T.I.: “ATI partecipa al Forum Telecontrollo per fornire un contributo concreto ed operativo al tema trasformazione digitale. Estrarre valore dai dati è un nuovo paradigma e in tal senso i sistemi di telecontrollo acquisiscono una rilevanza che va oltre al controllo di processo, diventando importanti produttori di dati. “Telecontrollo” identifica, in un termine specifico e consolidato, un’importante esperienza tecnologica e applicativa che viene da lontano e l’apertura e utilizzo di tutte le tecnologie di punta del mondo IoT.” Mirko Vincenti, Market Manager Infrastructure and Building Automation, Beckhoff Automation: “Beckhoff Automation per l’edizione di Firenze 2019 si propone come parte attiva per la promozione di moderni approcci al mondo della produzione e del trasporto di energia elettrica, sviluppando modelli per l’implementazione di sistemi Energy 4.0. Nuove risposte alle esigenze del mondo delle smart grid grazie a sistemi sempre più connessi e trasversalità di tecnologie per il mondo del telecontrollo: Water, Energy, City 4.0, Trasportation e IoT.

Riccardo Calvi, Calvi Sistemi: “Calvi Sistemi è un System Integrator specializzato in sistemi e soluzioni di telecontrollo e automazione per reti di distribuzione gas ed il ciclo integrato dell’acqua. Il suo punto di forza è la capacità di personalizzare le soluzioni e di seguirne con cura la realizzazione. Dispone di squadre e attrezzature dedicate al servizio di manutenzione e calibrazione, per garantire il mantenimento delle

performance dei sistemi. La capacità di trasformare prodotti in soluzioni ha permesso di ottenere importanti risultati anche nei settori dell’analisi dei dati finalizzata alla localizzazione e riduzione delle perdite negli acquedotti e nell’analisi dell’efficienza energetica delle stazioni di sollevamento.”

Noemi Torcasio, Marketing Manager, COPA-DATA: “Copa-Data partecipa al Forum Telecontrollo sin dalle sue prime edizioni. I temi trattati sono completamente in linea con le soluzioni che zenon, la nostra piattaforma software è in grado di soddisfare. Dall’automazione delle sottostazioni, alla gestione degli impianti per la generazione di energia rinnovabile, dal controllo degli impianti idroelettrici fino ai sistemi di accumulo dell’energia. Come software progettato per applicazioni energetiche, zenon offre un’intera gamma di funzioni per le infrastrutture delle smart city. È possibile monitorare e controllare impianti in galleria, gestire impianti idrici e di acque reflue, nonché il trasporto pubblico e la sua alimentazione elettrica.”

Vincenzo Lanave, CEO di Intesis: “profondamente impegnata da oltre 30 anni nella implementazione di soluzioni ICT innovative per la gestione dell’intero ciclo dell’acqua, INTESIS BARI sarà presente al Forum Telecontrollo 2019 per testimoniare, con le ultime realizzazioni di successo, che la digitalizzazione nel solco della Industria 4.0, coniugata con l’utilizzo pieno e consapevole della tecnologia avanzata da parte del gestore di un Sistema Idrico Integrato (SII), costituisce un importante fattore di successo nell’espletamento della gestione ottimale del ciclo dell’acqua, con conseguenti rilevanti benefici economici in termini di miglioramento del processo, riduzione dei consumi, migliore impiego del personale.” Simone Giudici, uno dei fondatori di Nexus: “Un modo innovativo di fornire soluzioni di automazione chiavi in mano grazie al coinvolgimento di due realtà complementari: PcVue Srl che fornisce un prodotto SCADA di alta qualità e TSA Srl che, grazie ad una ventennale esperienza nel settore dell'automazione e integrazione, capisce le esigenze del cliente trasformandole in applicazioni concrete. I vantaggi a questo tipo di approccio sono notevoli e il cliente lo percepisce come una soluzione omnicomprensiva, ai massimi livelli di servizio e di tecnologia. Il cliente interagisce con un'unica realtà e questo si riflette su costi contenuti e sulla flessibilità dell’applicazione. La garanzia è al 100% orientata verso il cliente creando una perfetta sinergia applicazione/cliente. L'offerta di una piattaforma SCADA in continua evoluzione anche verso mondi IoT e Cloud, la capacità del vendor di relazionarsi in ambienti IT/OT sempre più complessi e con particolare attenzione alla Cybersecurity, sono alcuni degli aspetti che vogliamo presentare al Forum Telecontrollo e invitandovi a Firenze per scoprire il valore aggiunto da noi offerto.” Michele Frare, Responsabile Divisione Automazione @Panasonic Industry Italia: “se Industria 4.0, IIoT ecc. sono ancora alla ricerca di modelli di business solidi nell’industria manifatturiera, così non è nel Telecontrollo applicato ai servizi di Pubblica Utilità. La specializzazione “applicata” che verrà mostrata al Forum Telecontrollo esprime la maturità degli esperti Panasonic e la consapevolezza di saper contestualizzare automazione e connettività, generando valore. In Panasonic viene sintetizzato in ‘Il valore del dato, dal campo a dove serve’: la somma tra tecnologie integrabili e consulenza specializzata al cliente.”

Giuliano Ceseri, Direttore vendite, Prometeo: “Prometeo è un fornitore di soluzioni di telecontrollo e digitalizzazione per reti private e di pubblica utilità, operante, attraverso una rete di partner, nel campo del Ciclo Idrico Integrato, dei Consorzi di Irrigazione e Bonifica e delle nuove applicazioni IoT nell’industria, nell’agricoltura e nelle Smart Cities. Il Contact Point Prometeo al Forum del Telecontrollo sarà un punto di

discussione e confronto su temi come: pianificazione degli investimenti nelle reti idriche, Active Leakage Control, Controllo delle pressioni e dei consumi energetici, Direttiva Arera per la qualità tecnica del servizio

idrico, nuove tecnologie per reti IoT.” Maurizio Cappelletti, Sales Initiative Leader Process – Italian Region, Rockwell Automation: "Rockwell Automation presenta un’innovativa applicazione per la gestione digitale del ciclo idrico integrato. Partendo da una soluzione di telecontrollo tradizionale basata su una piattaforma flessibile, scalabile e su una tecnologia aperta in grado di monitorare e gestire in tempo reale ogni singolo impianto, si è oggi arricchita di dispositivi intelligenti in campo e di avanzati strumenti di analisi che consentono di attivare politiche di manutenzione predittiva, massimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre gli sprechi.” Donato Pasquale, Responsabile del segmento WWW di Schneider Electric: “le tecnologie digitali creano le condizioni per una trasformazione profonda del servizio idrico. La gran parte delle infrastrutture in Italia risente del peso degli anni ed è inadeguata. Il monitoraggio si basa su dati spesso stimati o basati sull’esperienza degli operatori. Bisogna innovare: sia per adeguarsi alla direttiva ARERA, che richiede indicatori specifici per il monitoraggio dei livelli di servizio, sia per garantire la disponibilità e la sostenibilità di una risorsa preziosa. A Forum Telecontrollo metteremo in luce le opportunità offerte da piattaforme tecnologiche che integrano mobile, cloud, analytics, sensoristica per ottenere una gestione efficace ed efficiente delle reti idriche e parleremo di sicurezza, perché la digitalizzazione implica la necessità di dare una adeguata protezione informatica che si affianchi a quella fisica.” Maurizio Robino, Presidente di s.d.i. automazione industriale: ““Il 2019 rappresenta un anno importante per SDI Automazione e segna il nostro ritorno a Forum Telecontrollo per presentare le ultime novità della nostra piattaforma integrata eXPert, forti dell’esperienza maturata con i nostri partner strategici come ENEL, ENI, SNAM, Terna e le multiutility che ci affidano la gestione delle loro reti e servizi. La trasformazione digitale impone un rinnovamento del business grazie ad un attento efficientamento delle risorse, e SDI è pronta a cogliere questa grande opportunità per offrire un sempre maggior valore ai propri clienti.” Francesco Tieghi, Responsabile Digital Marketing, Servitecno: “ServiTecno si occupa di Telecontrollo con focus sui settori Water & Wastewater, Reti di Distribuzione e Smart City. Dalla trasmissione dei dati “dal campo” alla loro elaborazione in cloud, passando per i sistemi di Supervisione, Storicizzazione di Processo e Gestione di Allarmi: come distributori di GE Digital e Stratus Technologies (e molti altri) siamo presenti anche su applicazioni critiche. Siamo esperti anche di cyber security industrial: assessment, progettazione di reti, anomaly detection, versioning e sistemi per HA e fault tolerance.” Maria Antonietta Di Jonno, Technical Sales Support Manager Grid Control & Applications di Siemens Italia: “L’approccio al telecontrollo deve tenere conto delle nuove tecnologie e normative per rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei clienti. Le piattaforme di acquisizione dei dati oggi rappresentano la chiave per consentire l'analisi in tempo reale e la conseguente ottimizzazione di tutte le risorse connesse. In questo contesto, Siemens rinnova la sua presenza al Forum Telecontrollo forte del suo posizionamento nelle tecnologie per l’automazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità delle infrastrutture, e con soluzioni innovative nell’ambito della gestione dell’energia e dell’acqua.” Alberto Poli, Product Manager “Automation”, sede italiana WAGO: “In occasione dell’evento di ottobre presenteremo PFC200 nella loro nuova versione, una famiglia di PLC che definiamo ‘connectivity hero’. WAGO propone controllori connettibili verticalmente per mezzo di OPC UA, Cloud via MQTT, protocolli Ethernet per scambio dati e file come FTP, protocolli industriali quali Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus.” Domenico Dellarole, Direzione Vendite WIT Italia: “il Forum Telecontrollo rappresenta da sempre per WIT Italia un evento molto importante, dove presentare le nuove soluzioni tecniche e condividere con gli addetti ai lavori le “best practice” più significative. Quest’anno la

nostra presenza sarà centrata sulla presentazione della nuova gamma di dispositivi ed applicazioni per la regolazione e il monitoring energetico applicato agli ambiti tipici del telecontrollo: le reti di distribuzione, gli smart-buildings e più in generale la smart-city. Cercheremo di semplificare i significati di parole come “trasformazione digitale”, “opendata” e “impresa 4.0” attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate,

ma sempre più facili da utilizzare ed efficaci nella restituzione dei dati arricchiti per una migliore valutazione delle scelte di efficientamento.” Edoardo Manicardi, Presidente Wonderware Italia: “coniugare competitività e sostenibilità ambientale, garantendo sul territorio, a imprese e cittadini, totale affidabilità, sicurezza ed efficienza, è la sfida che il mondo utility affronta ogni giorno. Gestire in modo performante ed

efficiente asset e servizi è quindi l’obiettivo che aiutiamo a raggiungere, mettendo a disposizione un’unica piattaforma che crea un ambiente di gestione delle operations in tempo reale, integrando tecnologie IoT e

applicazioni nelle diverse aree di attività”.