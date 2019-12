Le foto di Massimo Listri nel volume su Firenze promosso da Crédit Agricole

Crédit Agricole rafforza la sua presenza in Italia. La banca guidata da Giampiero Maioli, dopo aver acquisito le Casse di Risparmio Rimini, Cesena e San Miniato, presta particolare attenzione all’Italia centrale, attraverso la creazione dei comitati territoriali di Liguria, Romagna e Toscana. I comitati avranno una funzione consultiva per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio e dell’economia locale. A presiedere i comitati ci saranno Marco Bassilichi, Andrea Corradino, Bruno Piraccini e insieme a loro, in ogni comitato, altri 6 membri esterni al gruppo scelti tra esponenti del mondo imprenditoriale e della società civile. In Toscana, come nelle altre Regioni, Crédit Agricole supporta e favorisce crescita e sviluppo sostenibile del territorio e del suo tessuto economico anche attraverso iniziative culturali di primissimo piano quali la pubblicazione del libro «Firenze. Oltrarno, i Banchi, il giovane Leonardo» dell’editore Franco Maria Ricci, corredato dalle foto di Massimo Listri ed Antonio Quattrone, con i testi di Alvar González Palacios e Tim Parks e schede a cura di Laura Da Rin Bettina e Cristina Nuzzi. Il pregevole libro fotografico di 200 pagine è stato presentato lunedi 16 dicembre al Museo Bardini di Firenze alla presenza degli autori, della vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, dall’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, dal responsabile Italia Crédit Agricole Giampiero Maioli, dal direttore regionale Crédit Agricole Massimo Cerbai e dal direttore di Franco Maria Ricci, Edoardo Pepino. Il libro vuole raccontare la storia e la ricchezza di un quartiere fiorentino, l’Oltrarno, che racchiude un patrimonio storico artistico unico (basti pensare a palazzo Pitti), proprio nell’anno dedicato al 500 esimo anniversario del genio di Leonardo Da Vinci. Ancora oggi, l'Oltrarno fiorentino, da molti soprannominato scherzosamente Rive Gauche, racchiude lo spirito artigiano di un tempo con botteghe e attività manuali che difficilmente si trovano ancora in altre realtà italiane. Il sodalizio tra Crédit Agricole e Franco Maria Ricci ha portato, negli anni, alla luce ben 25 pubblicazioni, ciascuna dedicata ad una città italiana diversa. Dopo il volume dello scorso anno che aveva illustrato le bellezze storiche artistiche della dinastia Malatesta e della Romagna, la pubblicazione presentata nel magnifico Museo Bardini, fatto costruire dall’antiquario fiorentino Stefano Bardini alla fine dell’800 e che racchiude più di 3800 pezzi unici della storia dell’arte italiana, rappresenta un omaggio della Banca alla città di Firenze e al suo territorio.