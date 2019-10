Ospitalità open air, in Toscana si rafforza l’offerta camping

Il Camping Village Montescudaio entra nel portafoglio del gruppo fiorentino specializzato nell’ospitalità all’aria aperta. Con l’acquisizione della nuova proprietà in provincia di Pisa il gruppo rafforza la presenza in Toscana e consolida la leadership in Italia. Human Company, gruppo fiorentino attivo nel ricettivo e ristorativo e leader in Italia nell’ospitalità open air, ha annunciato l’acquisizione del Camping Village Montescudaio. Con l’ingresso del campeggio nell’omonimo borgo in Val di Cecina (PI) che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, salgono a nove le strutture open air di Human Company, che consolida così la leadership in Italia e rafforza la presenza in Toscana, dove a oggi conta tre indirizzi: il Park Albartos Village lungo al Costa degli Etruschi (LI), il Norcenni Girasole Village nel Vandarno (FI) e il Firenze Camping in Town alle porte del capoluogo toscano. Immerso in un bosco di 170 mila kmq e a circa 4 km dalla spiaggia di Marina di Cecina, il nuovo village targato Human Company, la cui apertura è prevista a maggio 2020, sarà oggetto di un progetto di implementazione e rinnovo dei servizi esistenti. A livello di facilities verranno introdotti una nuova piscina/laguna, scivolo acquatico, supermercato con take away e pool bar. Sul versante unità abitative saranno introdotte nuove unità delle tipologie di fascia medio alta Giotto Plus, Leonardo, Eden e Greeny, le nuove case mobili costruite secondo i principi della bio architettura. Alla notizia dell’acquisizione si affianca quella sul recente accordo preliminare firmato da Human Company con il comune di Cavrigia (AR) per la nascita del “Parco dello sport”, una struttura open air unica in Europa con un’area turistico ricettiva e una dedicata allo sport professionistico per coniugare turismo, tempo libero, sport e benessere.