Palazzo del Drago, nuova vita per l’antica dimora sul lago di Bolsena

Nuova vita per Palazzo Del Drago. L’antica dimora patrizia, appartenente alla famiglia dei principi Del Drago, dopo anni di accurati restauri che hanno messo in risalto i dipinti e le antiche strutture murarie risalenti alla città Medievale di Bolsena, è divenuta una raffinata ed esclusiva location per matrimoni ed eventi privati. Sotto l’accorta regia della location manager Stefania Marchetti, la dimora nobiliare, facente parte dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, si apre ad turismo di alto profilo che ne evidenzia la vocazione come destination wedding, eventi corporate top level. La presentazione di palazzo Del Drago a stampa ed autorità è avvenuta alla presenza del sindaco di Bolsena, Paolo Dottarelli, del vicesindaco e assessore al turismo Andrea di Sorte e degli assessori al bilancio, cultura e accoglienza del Comune di Bolsena. A guidare gli ospiti alla visita del palazzo, oltre all’attuale proprietario, il principe Ferdinando Del Drago, era presente Maria Pace Guidotti, anima storica della città di Bolsena ed in particolare di palazzo Del Drago, già legata da una lunga collaborazione professionale con Don Giovanni Del Drago, scomparso nel 2016, fino ad allora proprietario del palazzo. I giornalisti presenti alla giornata sono stati omaggiati con una pregevole pubblicazione storica, il libro “Fascinazione Etrusca” del Prof. Luciano Dottarelli, referente del Club Unesco Tuscia, ed hanno potuto ascoltare le parole di uno dei curatori, Stephan Steingraeber e dell’organizzatrice del convegno su “Fascinazione Etrusca”, Mary Jane Cryan. Particolarmente apprezzato, a fine giornata, il momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici del territorio di Bolsena, curato dall’Officina 5 Sensi con le prelibatezze e le eccellenze esclusive nel settore dei salumi dell’Azienda Agricola Villa Caviciana, che ha offerto agli ospiti un’esperienza gastronomica in abbinamento ai loro vini e alla degustazione del loro olio extra vergine. I principi Del Drago sono un'antica famiglia nobile originaria di Viterbo, che collega la sua origine con Rodolfo de Dragonibus, vicario imperiale di Assisi in 1133, trapiantatasi a Roma, nel rione Trevi con Battista, a partire dal 1475 dove ricoprì importanti incarichi d'amministrazione. Si inserì a metà del Cinquecento nell'amministrazione ecclesiastica con la nomina di Paolo a protonotario apostolico, a cui fecero seguito diversi cardinali nei secoli successivi di storia della famiglia. Con Antonio Del Drago il feudo di Riofreddo fu eretto in marchesato per lui e per i suoi discendenti in 1622. Con il matrimonio nel 1671 tra Giovanni Battista Del Drago e Ortensia Biscia la famiglia mutò il proprio cognome in Del Drago Biscia ed acquisì il feudo di Mazzano. All'inizio dell'Ottocento, Urbano Del Drago sposò Teresa Hofner, erede della nobile famiglia romana dei Gentili di cui, per acquisirne i beni, dovette assumerne anche il cognome dando così vita alla casata dei Del Drago Biscia Gentili. Nel 1832 Urbano ottenne il titolo di principe da papa Gregorio XVI. Da questa discendenza si originerà anche Mario del Drago, ultimo comandante della Guardia Nobile Pontificia. Un fratello di Urbano, Stanislao, sposò invece Faustina Casali, nipote ed unica erede del cardinale Antonio Casali, assumendone il cognome per matrimonio di modo da poterne ereditare le sostanze, dando così vita al ramo dei Casali Del Drago, casata da cui si originerà anche il cardinale Giovanni Battista Casali del Drago, ultimo porporato della dinastia. Ancora oggi, il principe Ferdinando Del Drago prosegue la linea dinastica della famiglia conservando e promuovendo l’antica dimora di Bolsena (Viterbo) attraverso un’azione di recupero iniziata molti decenni dallo zio Giovanni Del Drago.