Renzi, Leopolda9, pioggia di sfottò sui social: "Sembra Odissea nell'Ospizio"

"Leopolda9: Più che ritorno al futuro sembra Odissea nell'Ospizio". Il primo commento - e più ritwittato - è di Osho, alias Federico Palmaroli, l'impiegato romano 44enne divenuto fenomeno dei social network con le sue esilaranti battute romanesche attribuite al maestro spirituale indiano.

La stangata di "Osho" campeggia su Twitter sotto la foto pubblicata dall'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario PD Matteo Renzi. Foto che, con la didascalia "Mai vista tanta gente il venerdì così alla Leopolda!", ritrae la ressa di partecipanti alla nona edizione della kermesse renziana, intitolata "Ritorno al futuro".

Non solo il titolo della tre giorni fiorentina ma anche la sua scenografia è ispirata al film cult anni Ottanta di Robert Zemeckis, con tanto di skateboard personalizzati e di auto DeLorean in bella mostra sul palcoscenico. E cosa c'entrano gli anni Cinquanta americani (protagonisti del suddetto film) con l'attuale situazione italiana? è il primo interrogativo che viene in mente osservando tale dispiego di mezzi. Se si può avanzare un'obiezione è che, in un momento in cui l'opposizione dovrebbe essere il più seria, radicata nella realtà contingente e credibile possibile, Renzi allestisce un evento hollywoodiano che sembra più che altro un sontuoso raduno di nostalgici degli anni Ottanta.

Su Twitter, la foto pubblicata dal senatore Pd ha dato la stura a un preoccupante diluvio di critiche e sfottò. Preoccupante poiché si tocca con mano una totale discrasia tra l'entusiasmo dell'esponente dem e la reazione degli utenti, fra i quali solo un'esigua minoranza è in sintonia con lui.

‏@SergioSierra67 scrive: "Stanno aspettando la consegna gratuita delle pentole, poi ritornano sul pullman", @gianluca_masi ribatte: "Ritorno al futuro...il più giovane ha 80 anni....ahahahahaahaha". @giusymum 7 h7 ore fa: "Ma perché il passato remoto che ti ha fatto", @actarus1070: "Età media 70 anni", @milfomane: "Ci fosse uno sotto i 60 anni . Li avete avvisati almeno dove stavano andando?" @lorichi29 9: "Ritorno al futuro ? Ma se sembra #VillaArzilla Puuahuahhh". @delussufr: "Mai visti tanti capelli bianchi.... Devono essere in fila per scroccare un pasto regalato dal bomba..... Domani tutti di nuovo alla Caritas...". @danen_d: "Quanta bella gioventù Se ti metti a vendere Polident diventi ricco!!!".

Alle decine e decine di commenti che sfottono l'età dei partecipanti, si affiancano quelli meno spiritosi; @twleggi: "Sono venuti per menarti". @skito_o "posi il fiasco". @ApriGli_Occhi "Lo sanno x questo stavano portando in Italia gli africani... ius soli..."; @The_Colonnello "Son tutti pensionati haha ma dove stanno i giovani!? Ah già’ a lavorare all’ estero; @vavi6869: "Sono venuti a riprendersi i 2€?"@FrancoBitmap: "Sembra la fila all'altare di Lourdes... il più giovane ha 128 anni: al massimo riesce a votarvi un'altra volta e boh! :D"E ancora; @MyRsuprano: "Non merita nemmeno del "Lei" il Senatore. Avete ascoltato la sua intervista al diMartedi? Una persona indegna della politica...ciao". @MassimoBozza: "Al Pd c'è l'offerta Svuotatutto?". @cisono10: "Si ma dopo il panino e la birra omaggio sono tornati tutti a casa". @tigre_bart 9: "Pagliaccio e aggiungo buffone". @IlKacio: "Boia, è tutta gente a cui 'n'importa 'na sega dell'abolizione della Fornero". @Mariuccini: "A magnà e beve gratis ce vengono tutti.... favaaaaa!!!!". @mrmcphisto: "ahahahahah ritorno al futuro con tutti 80enni ahahahaha saranno i risparmiatori delle banche? Ci sarà qualche esodato? O qualcuno a cui davi 80 euro e poi glieli hai tolti? A te la scelta". @maggiorefantasm: "Te piacerebbe torna' nel 2015 eh!". @laremi_guido: "Chi si accontenta gode, sale piene e urne vuote..."

Poi ci sono i vari meme che ricordano l'annuncio reiterato di Renzi di lasciare la politica in caso di sconfitta referendaria, con tanto di video che raccolgono la stessa dichiarazione da parte di Maria Elena Boschi, di Valeria Fedeli e di Ernesto Carbone.

Insomma, una inquietante marea di commenti inviperiti (per usare un eufemismo) riguardo alla Leopolda renziana, e proprio nel momento in cui nel governo giallo-verde si consuma la guerra tra Luigi di Maio e Matteo Salvini, nel momento di più acuta tensione tra le due forze che compongono l'esecutivo con il "caso della manina" sul condono. Un segnale indicatore del fatto che non necessariamente l'eventuale fallimento di questo esecutivo porterebbe automaticamente a nuovo innamoramento nei confronti di Renzi e il renzismo. Tutt'altro, a giudicare dalla reazione inferocita dei social.

Più che un dinamico "ritorno al futuro", la Leopolda9 sembra essere percepita come una statica sospensione spazio-temporale apprezzatissima dai fan renziani (ancora tanti, certo), ma perlopiù ignorata o, peggio, denigrata dal resto degli italiani, anche di Sinistra. Il rifugio in un luogo ovattato che celebra la memoria dei tempi d'oro (ispirandosi a modelli d'Oltreoceano, per giunta, che poco o nulla c'entrano con lo stato attuale delle cose in Italia), e nel quale osannare il proprio leader caduto, ma che risulta alquanto difficile credere possa rappresentare il punto di partenza per una riscossa.