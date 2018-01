Roche e Novartis commentano la pronuncia della Corte di Giustizia Europea

Sia Roche che Novartis hanno commentato la risposta della Corte di Giustizia Europea ai quesiti formulati dal Consiglio di Stato. La vicenda risale al 2014, quando l'Antitrust ha inflitto una sanzione da 180 milioni di euro nei confronti delle due aziende, per un presunto accordo finalizzato a ridurre l'utilizzo del farmaco oftalmico Avantis a vantaggio del più costoso Lucentis

Contro tale decisione pende il ricorso presentato dai due gruppi dopo che il Tar del Lazio ha respinto il primo ricorso.

“La sentenza della Corte di Giustizia Europea presenta diversi aspetti positivi, utili al lavoro del Consiglio di Stato. L’auspicio di Roche è che il pronunciamento odierno permetta al Consiglio di Stato di procedere in tempi celeri e confida che l’esito finale possa riconoscere definitivamente la correttezza dell’operato di Roche ”, recita il comunicato stampa dell'azienda con sede a Basilea.