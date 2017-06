200 richiedenti asilo invadono l’Olimpico di Roma. Ma è un torneo di calcio

Una giornata interamente dedicata al gioco dell'accoglienza. Venerdì 9 giugno lo stadio Olimpico ospiterà otto squadre composte da rifugiati e migranti, provenienti dai centri d'accoglienza.

A partire dalle 9 del mattino, il campo verrà diviso in due rettangoli più piccoli per far fronteggiare gli 8 team nella seconda edizione del Torneo dell'Amicizia. I quasi 200 calciatori che parteciperanno sono stati scelti in 19 tra centri accoglienza e protezione per richiedenti asilo e migranti. A guardarli giocare dagli spalti ci saranno circa mille migranti che sperano in un futuro migliore nel nostro Paese.

La manifestazione rientra nel progetto del CONI Lazio “Sport senza Confini”, finanziato dalla Regione Lazio in un più vasto progetto di inclusione sociale ed è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale “Tre Fontane”, la FIGC e le prefetture di Roma, Frosinone e Viterbo.

Le partite dureranno 20 minuti e tutte le squadre avranno l'occasione di giocare tre volte. Oltre al calcio, la musica: a fare da cornice all’evento ci saranno infatti un’orchestra di tamburi e percussioni e un gruppo vocale. Ospite dell'evento il coro della scuola “I.C. Belforte del Chienti” di San Basilio, quartiere romano con profonde contaminazioni interculturali.

“È una festa e una maniera per far sentire accolti questi ragazzi, grazie allo sport e al calcio in particolare”, questo il commento di Riccardo Viola, presidente del CONI Lazio, che considera lo sport il solo linguaggio universale. Un messaggio simile è stato lanciato anche da Rita Visini, assessore allo sport e alle politiche sociali del Lazio: “Un progetto che vuole abbattere i muri della diffidenza e del pregiudizio, non solo verso i migranti ma anche nei confronti di tante persone fragili delle nostre comunità”.