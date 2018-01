5 kg di hashish, una pistola e “botti” illegali in auto: Capodanno in manette

In auto con 5 kg di hashish, una pistola e fuochi d'artificio illegali. Sventato dagli agenti della Polizia di Stato il Capodanno “pirotecnico” di tre persone, fermate a bordo di una Yaris nella zona dei Castelli Romani.

Due uomini di 32 e 43 anni e una donna di 28, tutti già noti alle forze dell'ordine, sorpresi in auto con ben 47 panetti di hashish nascosti nel cruscotto, nonché alcune decine di fuochi d'artificio illegali. Ma ad attirare l'attenzione è stata una Beretta calibro 7,6, vecchia ma perfettamente funzionante, nascosta in un sacchetto. Il ritrovamento dell'arma ha infatti provocato la furiosa reazione del 43enne, ammanettato per sicurezza dagli agenti. I due uomini sono stati così trasportati nel carcere di Velletri, mentre la donna è stata trasferita nella sezione femminile di Rebibbia. Gli investigatori, oltre a lavorare sulla provenienza dell'arma, stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti dei 3 per capire a chi fosse destinato lo stupefacente sequestrato.