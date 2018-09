A lezione con Piero Angela: gli studenti di Tor Vergata si preparano al futuro

L’università per “prepararsi al futuro”: Piero Angela presenta un ciclo di 24 lezioni aperte a 400 brillanti studenti. Tra i professori scienziati, storici, economisti e giornalisti di alto profilo.

Presentato dallo stesso Piero Angela e dal rettore di Tor Vergata, Giuseppe Novelli, il progetto partirà ad ottobre per concludersi ad aprile e ha l’obiettivo di “orientare i giovani nel mare magnum dei cambiamenti che si susseguono in velocità spasmodica e che cambiano il volto della nostra società in modo incessante e incalzante”, ha spiegato Angela.

L’iniziativa è stata presentata all’Università di Tor Vergata dal rettore Giuseppe Novelli, da Piero Angela e dai docenti Olga Rickards, Ivan Davoli, Giovanni Barillari e Alberto Siracusano, referenti del Rettore per il progetto insieme al Vice Direttore Silvia Quattrociocche.

“I giovani che attualmente hanno fra i 17 e i 20 anni – ha commentato il rettore – attraverseranno quasi tutto il secolo, diventando adulti in un mondo che non solo richiederà nuovi saperi, ma anche la capacità di comprendere e gestire complessità crescenti. Questo progetto si integra perfettamente nella visione di 'transdisciplinarietà' e di contaminazione della conoscenza che è parte della visione strategica di questo Ateneo. Ai nostri ragazzi cerchiamo di trasmettere non solo un sapere già acquisito, ma anche la capacità di 'saper essere e saper fare', perché diventino cittadini capaci, attivi e responsabili. Nella scienza, così come in ogni altro ambito, c’è sempre un nuovo traguardo da raggiungere: dobbiamo fare tutto il possibile affinché gli adulti di domani possano ‘imparare ad imparare’, ogni giorno. Perché il sapere è l’arma più potente, il ponte che collega popoli e culture, l’ancora che ci tiene saldi alle radici della nostra civiltà, il volano per uno sviluppo sostenibile che deve essere affidato alla ricerca e all’alta formazione”.



“Un tempo – ha spiegato ancora Piero Angela – si studiava per poi svolgere una professione, spesso per tutta la vita. Oggi non è più così. Nasceranno nuovi mestieri che oggi non riusciamo bene a immaginare. L'importante è prepararsi ad essere flessibili. È così che le specie vincenti hanno saputo adattarsi ai cambiamenti”. E ai giovani ha raccomandato: “Ponetevi sempre l’eccellenza come obiettivo. Qualunque mestiere andrete a fare, questo vi permetterà di affermarvi”.

Le lezioni di “Prepararsi al futuro” si terranno a Tor Vergata dal 5 ottobre 2018 al 12 aprile 2019.