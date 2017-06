A Roma sbarca l'Ateneo del Gelato, la scuola dei futuri maestri gelatieri

La Capitale è pronta ad ospitare un nuovo progetto di formazione: l'Ateneo del gelato italiano, nato dalla collaborazione tra Anpa, Cna Roma e la storica gelateria Fassi.

La scuola, che detiene il patrocinio della Regione Lazio, introdurrà i futuri maestri gelatieri all'arte culinaria della creazione del gelato. "La formazione professionale è sempre stata la missione della nostra scuola - spiega Cristina Ciferri presidente Accademia Nazionale professioni alberghiere - e con Fassi e Cna abbiamo studiato un progetto per tramandare i valori artigiani e garantirne la loro diffusione in Italia e nel mondo". Tra le novità della Scuola internazionale di Gelato Made in Italy anche la partecipazione di un ospite dei centri diurni indicato dai servizi sociali municipali che produrrà il gelato e imparerà un mestiere. Il gelato realizzato verrà poi dato in beneficienza.