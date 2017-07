Abusa della figlia di 10 anni: prove schiaccianti, arrestato papà mostro

La Quarta Sezione della Squadra Mobile di Roma ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.B., accusato di gravi abusi sessuali nei confronti della figlia di 10 anni.



I gravi abusi denunciati ai danni della bambina hanno trovato riscontro nell’attività investigativa, che si è avvalsa non soltanto delle dichiarazioni assunte –in forma protetta- dalla giovanissima vittima, ma anche di acquisizione di documentazione sanitaria e delle dichiarazioni rese da testimoni, vicini alla bambina.

La misura è stata eseguita con la partecipazione di personale del Compartimento di Polizia Postale Lazio, con il quale si è proceduto al sequestro di materiale informatico, utile ai fini della prosecuzione delle indagini.



La Sezione specializzata della Squadra Mobile, da anni è costantemente impegnata nella repressione dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, ed ha svolto numerose indagini coordinate dai magistrati del gruppo specializzato istituito presso la procura di Roma, che costituisce un punto di riferimento ed un modello per il contrasto alla violenza di genere come è dimostrato dalle numerose misure cautelari eseguite ogni anno, ed in particolare: 40 nel 2015, 30 nel 2016 e 11 nell’anno in corso.