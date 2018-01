Abusi su 4 bambine delle elementari, l'orco era il maestro di musica

È stato condannato a 5 anni di reclusione il maestro di musica di una scuola elementare romana che nel 2012-2013 aveva sfruttato il suo ruolo per molestare 4 minorenni.

Per le bambine le lezioni di quel maestro erano diventate un vero e proprio incubo. L'uomo, un 50enne romano incensurato, si avvicinava affettuosamente alle alunne e le accarezzava su tutto il corpo, costringendole ad abbracci equivoci.

È stata la denuncia di una delle vittime a far scattare le indagini. Nel giorno delle lezioni di musica la bambina, generalmente entusiasta della scuola, faceva i capricci e chiedeva ai genitori di rimanere a casa. Capendo che qualcosa non andava, la madre è riuscita a farsi spiegare dalla piccola il motivo che la spingeva a piangere per non frequentare musica.

Ora l'uomo dovrà rispondere di atti sessuali con minorenne.