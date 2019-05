Abusi su minori: monsignore Usa arrestato a Roma. Era ricercato da 13 anni

Violenza sessuale su minori, arrestato monsigore americano ricercato per una condanna risalente al 2003. Rigettata la richiesta di opposizione all'estradizione, era ricercato dal 2006.

L'uomo era stato condannato per fatti avvenuti in America tra il 1979 e il 1981, maa notifica che di fatto dava il via libera all'estradizione non gli era mai stata notificata. Il 70enne era infatti riuscito a far perdere le proprie tracce fino al 24 maggio scorso, quando si è presentato a un centro di accoglienza di Roma Capitale, in via Assisi, chiedendo di essere accolto. Insospettiti dalle documentazioni che l'uomo aveva presentato, sono state allertate le forze dell'ordine e i carabinieri hanno identificato il latitante. L'uomo è stato arrestato.