Abusivi vendevano ticket in via dei Fori Imperiali: sequestrati 29 segway

A bordo di segway sfrecciavano su via dei Fori Imperiali, vendendo biglietti e distribuendo volantini senza autorizzazione: fermati 26 abusivi.

Da Colosseo, a Corrado Ricci. Solo in questo breve tratto di strada la Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Centro ( ex Trevi), sequestrato 29 Segway: vendita abusiva in forma itinerante di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e diffusione di volantini pubblicitari senza autorizzazione.

I trasgressori sono stati sanzionati con 412 euro per pubblicità abusiva e 50 euro per la vendita illecita di biglietti. Fermate per identificazione 26 persone: 19 cittadini di nazionalità bengalese, 3 pachistana, 1 nigeriana, 2 indiana e 1 ganese, alcuni sono stati trovati privi di regolare contratto di lavoro, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Quattro uomini, senza documenti, sono stati invece condotti presso gli uffici di foto segnalamento della Questura di Roma per l’identificazione e per gli accertamenti relativi alla regolarità sul territorio nazionale.