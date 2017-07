Accerchiato dal branco che lo voleva rapinare: calci e pugni a un 19enne

Cinque ragazzi gli si sono avvicinati con l'intendo di rapinarlo. Dopo averlo tramortito con calci e pugni gli hanno rubato il marsupio e sono scappati.

La polizia ha arrestato due tunisini, sue marocchini e un 24enne della provincia di Salerno grazie alla descrizione della vittima che dopo essere stata malmenata li ha denunciati.

Il 19enne residente a Ladispoli si trovava sulla Circonvallazione Cornelia quando è stato accerchiato dal branco, che voleva rubargli contanti e averi. I Carabinieri sono intervenuti in soccorso della vittima grazie a una segnalazione di violenta aggressione in strada, ma il ragazzo ha rifiutato cure mediche. La vittima ha però descritto e denunciato i 5 malviventi, che sono stati subito rintracciati dalle forze dell'ordine in un bar poco distante dal punto dell'aggressione. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.