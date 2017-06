Accoltella la moglie incinta e fugge: arrestato. La donna è in codice rosso

Ha accoltellato la moglie incinta alla gola, poi la fuga e l'arresto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

L'incredibile vicenda è accaduta in un appartamento di via dei Settebagni, dove un uomo, marocchino, ha aggredito la propria compagna colpendola con un coltello alla gola per poi fuggire. Immediato l'intervento degli agenti, che hanno soccorso la donna dando il via alla caccia all'uomo. Mohammed E.O., questo il nome dell'uomo, era infatti fuggito a piedi con uno zainetto sulle spalle, una maglietta celeste, pantaloni e scarpe da ginnastica entrambi scuri.

La polizia si è subito lanciata sulle sue tracce, individuandolo e arrestandolo sul raccordo della Salaria in direzione Firenze. La donna, incinta, è invece stata trasporta in ospedale in codice rosso.