Accoltella vigilante, lo disarma e si spara: tragedia nella Metro B Tiburtina

Un ragazzo straniero di colore ha accoltellato più volte al collo un vigilante, poi gli ha strappato la pistola d'ordinanza e si è suicidato: tragedia nel tunnel della Metro B Tiburtina, periferia della Capitale. A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante.

"Un ragazzo si è tolto la vita nel sottotunnel della metro. Ha ancora la pistola in mano", le parole dell'uomo al 112. In piazzale della stazione Tiburtina c'è la Polizia di Stato. Il vigilante della società Urbe, un 58enne impiegato in servizi per le Ferrovie dello Stato, è stato soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso ed è in pericolo di vita.

Ancora ignote le motivazioni sia dell'accoltellamento che del successivo suicidio da parte del giovane, la cui identità è anch'essa al momento sconosciuta. La procura di Roma è in attesa di un'informativa da parte della Digos che dovrà ricostruire quanto accaduto e soprattutto cercare di spiegare le ragioni del folle gesto.