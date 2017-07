Acli porta al mare gli anziani: corsi e gite per superare caldo e solitudine

Una gita al mare per affrontare il caldo estivo e non sentire la solitudine: lunedì 17 gli anziani sono invitati da Acli a una escursione gratuita ad Ostia.

L'iniziativa fa parte di “E...state con noi 2017” rivolta ai cittadini entrati nella terza età, che spesso si trovano a dover affrontare i mesi estive senza l'appoggio di parenti e amici, partiti per le vacanze e ha l'obiettivo di contrastare il caldo e la solitudine, i due peggiori nemici dell'estate specialmente per i tanti anziani che restano in città.

Lunedì 17 un pullman gratuito partirà dalla fermata della metro Garbatella per portare gli over 60 allo stabilimento Orsa Maggiore di Ostia, dove passeranno una giornata all'insegna della socializzazione e del benessere.

Durante tutto il periodo estivo, inoltre, la sede delle ACLI di via Prospero Alpino 20 rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17 per dare un appoggio agli anziani di Roma. Previste numerose attività e servizi gratuiti: corsi di informatica e sull'utilizzo dei tablet e degli smartphone, cineforum, sala lettura e prestito libri, spazio ludico ricreativo e giochi di società, laboratori del riuso creativo. Il tutto in un ambiente amichevole e dotato di aria condizionata e wi-fi. Uno sportello di sostegno psicologico, inoltre, sarà disponibile su prenotazione per tutti coloro che ne faranno richiesta.

"La FAP ACLI ha nel proprio DNA l'attenzione alla terza età soprattutto se fragile e in difficoltà. Per questo la nostra iniziativa per l'estate si inserisce in un programma di sostegno e affiancamento agli anziani che dura 365 giorni all'anno”, ha dichiarato Francesco De Vitalini, presidente della FAP ACLI Roma. “È certo che nei mesi estivi alcune criticità legate al mondo over 65 si accentuano e a volte si radicalizzano. Per questo abbiamo aderito con convinzione all'iniziativa delle ACLI di Roma che rappresenta una risposta concreta per combattere soprattutto la solitudine di tanti nonni e nonne di Roma".