Addetta alle pulizie infedele: furti nel negozio e commesse derubate

Faceva sparire gli oggetti in esposizione nella boutique e il denaro contante dalle borse delle commesse.

Lo store manager ha presentato denuncia ai Carabinieri, dopo le lamentele delle sue dipendenti, che avevano notato che i propri oggetti e quelli in vendita nel negozio svanivano nel nulla. Vista la frequenza dei furti, i dipendenti si erano resi conto che il ladro era all'interno della cerchia di lavoratori del negozio, ma sono stati i Carabinieri a cogliere la donna delle pulizie con le mani nel sacco. La 59enne romana è stata trovata in possesso di un costoso portafogli in vendita nello store e dei contanti appena spariti a una commessa. La donna è finita ai domiciliari.