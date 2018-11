Da "Ultimo Tango a Parigi" a il "Té nel deserto", passando per "L'ultimo Imperatore". Roma saluta per l'ultima volta il maestro Bernardo Bertolucci, morto a 77 anni il 26 novembre.

L'abbraccio della Capitale al regista premio Oscar in occasione della camera ardente, in programma dalle 10 alle 19 di martedì 27 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Ingresso, aperto al pubblico, dal Portico del Vignola.