Addio Cesare Zaini. Il ricordo di Baccini: "Grande amico e maestro di umanità"

Ex consigliere comunale e figura storica, Fiumicino piange Cesare Zaini. Il ricordo del "sindaco di Passoscuro" nelle parole di Mario Baccini.

"Con Cesare Zaini scompare un grande amico, un maestro di umanità. Tra i miei ricordi più cari conservo le sue lezioni e le sue parole quando da ragazzo mi insegnava a giocare a calcio nell'impianto sportivo di Torreimpietra - scrive in una nota Bacicni, presidente della Fonazione Foedus - La sua costante presenza tra la gente e la sua instancabile attività sul territorio per aiutare le persone, mediare e risolvere i problemi della quotidianità gli fece guadagnare l'appellativo di 'sindaco di Passoscuro', ma Cesare amministratore lo è stato seriamente e da consigliere comunale di Fiumicino ha sempre operato per il bene della città e dei suoi abitanti. Questo lutto lascia un profondo vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Alla famiglia va il mio più profondo cordoglio e il mio abbraccio".