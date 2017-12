Aeroporti blindati a Natale. Prova a imbarcarsi con documenti falsi: arrestato

Aeroporti di Fiumicino e Ciampino blindati, massima allerta delle forze dell'ordine in vista delle festività natalizie. Intensificati i controlli nelle aree maggiormente sensibili, con particolare attenzione alla zona dei Terminal.

Nel corso dei servizi svolti durante la settimana, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti hanno identificato circa 100 persone, sottoposto a controllo oltre 60 veicoli ed multato 43 autisti irregolari. Sanzioni amministrative, molte delle quali, sono arrivate a carico di operatori del servizio pubblico di noleggio con conducente (Ncc). Cinque addetti al noleggio con conducente, sorpresi mentre esercitavano la propria attività irregolarmente, sono stati infatti multati ai sensi dell’ordinanza nr. 09/2006 di Enac per oltre 2mila euro. Una delle autovetture controllate è stata inoltre sottoposta a fermo amministrativo, poiché adibita al trasporto pubblico nonostante l'assenza delle previste autorizzazioni.

I Carabinieri dell'Aeroporto di Ciampino hanno poi arrestato in flagranza un cittadino della Guinea che, nel tentativo di imbarcarsi su un volo diretto a Malta, aveva fornito documenti falsi agli addetti ai controlli di sicurezza. Infine a Fiumicino, un 57enne di origine camerunense è stato denunciato per tentato furto ai danni di un duty-free shop. L’uomo aveva sottratto e nascosto in una borsa profumi di marca per un valore complessivo di circa 1.500 euro, ma la refurtiva è stata recuperata e restituita.