Agente ricoverato per sospetta meningite. La Questura: “Condizioni stabili”

Un agente del Raparto Volanti ricoverato, si tratta di una sospetta meningite. La Questura assicura: “Condizioni stazionarie”.

L'annuncio arriva direttamente dalla Questura di Roma, che ha subito avviato, in forma continuativa, una sorveglianza sanitaria a scopo precauzionale, provvedendo a diffondere tra il personale una corretta informazione circa i protocolli in casi di infezioni virali. Dagli accertamenti sanitari sembrerebbe appartenere ad un ceppo virale, ma, secondo le linee guida del ministero della Sanità, non sono previste misure specifiche di profilassi né antibiotico o di genere ambientale.