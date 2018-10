Aggredita dai rottweiler del compagno: 57enne in prognosi riservata

Aggredita dai cani rottweiler del compagno, in carcere: una donna di 57 anni finisce all'ospedale in prognosi riservata.

La donna, mentre si trovava a casa in via Spaventa a Nettuno, è riuscita a chiamare i carabinieri della stazione di Nettuno chiedendo aiuto mentre il fratello della 57enne nel tentativo di fermare i due cani è stato morso a un braccio. I carabinieri arrivati sul posto insieme a personale veterinario hanno bloccato i cani e soccorso la donna che è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto riferito la 57enne non è in pericolo di vita.