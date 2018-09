Aggredito in strada con coltello da cucina. Il racconto: “Ferito senza motivo”

Ferito in strada, in via Filippo parlatore, con un coltello da cuicina. Un 36enne romeno racconta:"Aggredito senza un motivo".

È accaduto, nella serata di giovedì, a Centocelle, con la vittima soccorsa dalla polizia e trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini e medicato con una prognosi di 10 giorni per ferite superficiali al braccio e al collo. Agli agenti il 36enne avrebbe dichiarato di esser stato ferito da un italiano senza un vero motivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano e la scientifica. Sono in corso le indagini per rintracciare l'autore dell'aggressione anche attraverso eventuali telecamere di sorveglianza presenti nell'area.